У селі Великі Кринки з’явиться власний ЦНАП

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 412

Мешканцям села та навколишніх населених пунктів більше не потрібно їздити до Глобиного аби отримати адміністративні послуги

У селі Великі Кринки розпочали діяльність адміністратори відділу ЦНАПу і головний спеціаліст з питань державної реєстрації Глобинської громади.

Це означає, що мешканцям села та навколишніх селищ не потрібно більше їхати до столиці громади, аби оформити субсидію, пільги або соціальну допомогу. У цій невеличкій філії селяни зможуть отримати понад 150 послуг.

Слід зазначити, що Великі Кринки – досить велике село, в якому мешкає більше ніж 2000 осіб, і до цього дня людям доводилось долати 22 кілометри, аби дістатися до ЦНАПу в Глобино.