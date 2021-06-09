Фан-зона на Євро-2020 у Кременчуці розташується на площі Незалежності

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 552

На екрані транслюватимуть не лише матчі збірної України

У Кременчуці на площі Незалежності під час чемпіонату Європи з футболу облаштують фан-зону. За інформацією Телеграфу транслюватимуть матчі не лише збірної України, а й усі ігри Євро-2020.

Нагадаємо, що 13 червня збірна України стартуватиме в чемпіонаті. Разом з командою вирушив і кременчужанин Роман Безус.

Розклад ігор збірної

13.06. Нідерланди — Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)

17.06. Україна — Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)

21.06. Україна — Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)