На 4 роки засудили 34-річного листоношу, який привласнив пенсійні виплати

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У зв’язку з інвалідністю шахрая звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий строк 2 роки

Хорольський районний суд повідомляє, що 10 червня закінчився розгляд справи 34-річного громадянина, який у 2020 році привласнив кошти, призначені для виплати пенсій. Чоловік працював на посаді листоноші Хорольського відділення поштового зв’язку і підробив документи, аби приховати факт крадіжки 16 000 гривень.

Після з’ясування обставин громадянин визнав провину, розкаявся – а АТ «Укрпошта» відшкодувало кошти потерпілим.

За скоєне чоловік отримав 4 роки ув’язнення. Суд врахував пом’якшуючі обставини й те, що горе-листоноша мав інвалідність, та звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий термін. Також чоловіку заборонили займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю у найближчі 3 роки.

Також з обвинуваченого стягнули кошти на компенсацію вартості проведених по справі судових експертиз в розмірі 23209 гривень. Також він має повернути поцуплені гроші АТ «Укрпошта».

Вирок набере законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений в Полтавському апеляційному суді.