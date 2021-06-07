В Центрах вакцинації Полтавщини за вихідні щепили 3650 осіб, 1100 з них - у Кременчуці

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 415 Коментарів: 1

Відкриття Центрів не було тимчасовою акцією, кампанію з масової імунізації населення області продовжать на постійній основі

Під час апаратної наради в Полтавській ОДА 7 червня начальник Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лиска розповів про перебіг вакцинації та динаміку захворюваності на COVID-19.

Зокрема, він зазначив, що по всім показникам Полтавщина стрімко наближається до зеленої карантинної зони:

- По кількості хворих на коронавірус область знаходиться на 10 місці з кінця, а по кількості медиків, що захворіли – на 6. Зараз в стаціонарах знаходиться 154 людини, з них 43 – в блоках інтенсивної терапії, а 22 – на апаратах ШВЛ. Найчастіше хворіють люди віком від 50 до 59 років.

На вакцинацію через додаток «Дія» загалом записалось 15956 мешканців області. В новостворених Центрах вакцинації населення протягом вихідних першу дозу препарату CoronaVac отримало 3650 людей: (1600 – в Полтаві, 1100 – в Кременчуці, по 350 – в Лубнах і Горішніх Плавнях, 250 – в Миргороді).

- Від Кременчука я очікував набагато кращих результатів, - наголосив пан Лисак, - Це не була одноразова акція, зараз ми вже маємо розпочинати підготовку до наступних вихідних. Людей сповіщатимуть і запрошуватимуть на щеплення.

Щодо мешканців інших областей, які бажали зробити щеплення, то їм завжди йшли на зустріч. Кілька таких випадків сталося в Полтаві.

Віктор Лисак закликав керівництво міст обласного значення організувати підвіз мешканців околиць до Центрів вакцинації, аби спростити їм доступ до вакцини.