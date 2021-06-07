В Центрах вакцинації Полтавщини за вихідні щепили 3650 осіб, 1100 з них - у Кременчуці

Відкриття Центрів не було тимчасовою акцією, кампанію з масової імунізації населення області продовжать на постійній основі
Під час апаратної наради в Полтавській ОДА 7 червня начальник Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лиска розповів про перебіг вакцинації та динаміку захворюваності на COVID-19.
Зокрема, він зазначив, що по всім показникам Полтавщина стрімко наближається до зеленої карантинної зони:
На вакцинацію через додаток «Дія» загалом записалось 15956 мешканців області. В новостворених Центрах вакцинації населення протягом вихідних першу дозу препарату CoronaVac отримало 3650 людей: (1600 – в Полтаві, 1100 – в Кременчуці, по 350 – в Лубнах і Горішніх Плавнях, 250 – в Миргороді).
Щодо мешканців інших областей, які бажали зробити щеплення, то їм завжди йшли на зустріч. Кілька таких випадків сталося в Полтаві.
Віктор Лисак закликав керівництво міст обласного значення організувати підвіз мешканців околиць до Центрів вакцинації, аби спростити їм доступ до вакцини.