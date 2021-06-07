ПрАТ «АвтоКрАЗ» заборгував працівникам 68,9 млн грн

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ПрАТ «АвтоКрАЗ» заборгував своїм працівникам 68,9 млн грн. Такі дані прозвучали на нараді в Полтавській облдержадміністрації 7 червня. Наразі «АвтоКрАЗ» є найбільшим боржником по зарплаті в області, в цілому сума заборгованості по всіх підприємствах складає 109,2 млн грн. Із початку року погашено боргів на 4,8 млн грн.

Серед найбільших боржників назвали ще одне кременчуцьке підприємство — ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» із сумою боргу 2,6 млн грн.

Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» перебував у процедурі банкрутства — призначені заходи з відновлення платоспроможності боржника, процедура ліквідації не призначалася.