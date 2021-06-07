З 1 вересня зросте вартість навчання в мистецьких школах міста

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 745 Коментарів: 2

Певні знижки передбачають для сімей, з яких в школі навчається двоє дітей або діти навчаються грі на двох інструментах

На сайті виконкому Кременчуцької міської ради оприлюднили проєкт рішення про встановлення розміру батьківської плати за навчання дітей в мистецьких школах. Таке рішення прийняли після звернення адміністрацій художньої та музичних шкіл Кременчука.

Згідно документу, нові тарифи для дитячих музичних шкіл №1 імені П. І. Чайковського, №2 та №3 імені М. М. Колачевського складають:

сольний спів, гітара, синтезатор – 300 гривень на місяць;

фортепіано, ударні інструменти – 250 гривень на місяць;

духові, струнно-смичкові, народні інструменти – 200 гривень на місяць.

Вартість навчання у Кременчуцькій дитячій художній школі імені О. Д. Литовченка становитиме 300 гривень на місяць.

Якщо дитина навчатиметься грі на двох інструментах, можна розраховувати на знижку за оплату інструменту з нижчою оплатою у розмірі 50%. Також за другу дитини з сім’ї можна буде платити лише половину вартості навчання.