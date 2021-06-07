Кременчук, Освіта

З 1 вересня зросте вартість навчання в мистецьких школах міста

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 745 Коментарів: 2

 

Певні знижки передбачають для сімей, з яких в школі навчається двоє дітей або діти навчаються грі на двох інструментах

На сайті виконкому Кременчуцької міської ради оприлюднили проєкт рішення про встановлення розміру батьківської плати за навчання дітей в мистецьких школах. Таке рішення прийняли після звернення адміністрацій художньої та музичних шкіл Кременчука.

Згідно документу, нові тарифи для дитячих музичних шкіл №1 імені П. І. Чайковського, №2 та №3 імені М. М. Колачевського складають:

  • сольний спів, гітара, синтезатор – 300 гривень на місяць;
  • фортепіано, ударні інструменти – 250 гривень на місяць;
  • духові, струнно-смичкові, народні інструменти – 200 гривень на місяць.

Вартість навчання у Кременчуцькій дитячій художній школі імені О. Д. Литовченка становитиме 300 гривень на місяць.

Якщо дитина навчатиметься грі на двох інструментах, можна розраховувати на знижку за оплату інструменту з нижчою оплатою у розмірі 50%. Також за другу дитини з сім’ї можна буде платити лише половину вартості навчання.

 

 

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: мистецькі школи вартість навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

3
Jana:
Сьогодні, 15:43

"Також за другу дитини з сім’ї можна буде платити лише половину вартості навчання." Це вперше за другу дитину половина вартості чі і в минулі роки таке було? Завжди платила за двох повну суму і наша вчителька повідомила що з вересня платитиму за дітей 600...


0 0
1 013
antikola:
Сьогодні, 16:07

Еще можно получить податкову знижку, чи не?


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх