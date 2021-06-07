COVID-19 за минулу добу виявили у трьох мешканців Полтавської області

Загалом в Україні зареєстрували 535 нових випадків
Станом на ранок 7 червня на Полтавщині зареєстрували усього 3 нові випадки захворювання на коронавірус, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ. Одужав 1 мешканець області, ніхто не помер внаслідок ускладнень.
Усього за час пандемії на Полтавщині захворіло 77195 осіб, одужало 74051, сталося 1810 летальних випадків.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28343 (+3);
- Кременчук – 9248;
- Полтавський район – 3730;
- Горішні Плавні – 3590;
- Миргород – 2938;
- Лубни – 2559;
- Лохвицький район – 2182;
- Зіньківський район – 1710;
- Карлівський район – 1706;
- Глобинський район – 1473;
- Пирятинський район – 1333;
- Новосанжарський район – 1233;
- Кременчуцький район – 1201;
- Гадяч – 1163;
- Хорольський район – 1160;
- Шишацький район – 1138;
- Кобеляцький район – 1130;
- Диканський район – 1110;
- Котелевський район – 1105;
- Решетилівський район – 1039;
- Миргородський район – 1031;
- Гадяцький район – 879;
- Машівський район – 867;
- Чутівський район – 802;
- Великобагачанський район – 768;
- Оржицький район – 762;
- Лубенський район – 749;
- Козельщинський район – 687;
- Семенівський район – 620;
- Гребінківський район – 615;
- Чорнухинський район – 324.
В Україні 535 людей захворіли на COVID-19, з них 30 – діти, а 61 – працівники медичної галузі. До шпиталів потрапив 601 пацієнт. На жаль, померло 33 людини.
Протягом доби в країні зробили 17591 тестувань (ПЛР – 10723, ІФА – 1356, експрес-тести – 5512).