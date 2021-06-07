COVID-19 за минулу добу виявили у трьох мешканців Полтавської області

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 497 Коментарів: 1

Станом на ранок 7 червня на Полтавщині зареєстрували усього 3 нові випадки захворювання на коронавірус, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ. Одужав 1 мешканець області, ніхто не помер внаслідок ускладнень.

Усього за час пандемії на Полтавщині захворіло 77195 осіб, одужало 74051, сталося 1810 летальних випадків.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28343 (+3);

Кременчук – 9248;

Полтавський район – 3730;

Горішні Плавні – 3590;

Миргород – 2938;

Лубни – 2559;

Лохвицький район – 2182;

Зіньківський район – 1710;

Карлівський район – 1706;

Глобинський район – 1473;

Пирятинський район – 1333;

Новосанжарський район – 1233;

Кременчуцький район – 1201;

Гадяч – 1163;

Хорольський район – 1160;

Шишацький район – 1138;

Кобеляцький район – 1130;

Диканський район – 1110;

Котелевський район – 1105;

Решетилівський район – 1039;

Миргородський район – 1031;

Гадяцький район – 879;

Машівський район – 867;

Чутівський район – 802;

Великобагачанський район – 768;

Оржицький район – 762;

Лубенський район – 749;

Козельщинський район – 687;

Семенівський район – 620;

Гребінківський район – 615;

Чорнухинський район – 324.

В Україні 535 людей захворіли на COVID-19, з них 30 – діти, а 61 – працівники медичної галузі. До шпиталів потрапив 601 пацієнт. На жаль, померло 33 людини.

Протягом доби в країні зробили 17591 тестувань (ПЛР – 10723, ІФА – 1356, експрес-тести – 5512).