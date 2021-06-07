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COVID-19 за минулу добу виявили у трьох мешканців Полтавської області

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 497 Коментарів: 1

Загалом в Україні зареєстрували 535 нових випадків

 

Станом на ранок 7 червня  на Полтавщині зареєстрували усього 3 нові випадки захворювання на коронавірус, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ. Одужав 1 мешканець області, ніхто не помер внаслідок ускладнень.

Усього за час пандемії на Полтавщині захворіло 77195 осіб, одужало 74051, сталося 1810 летальних випадків.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28343 (+3);
  • Кременчук – 9248;
  • Полтавський район – 3730;
  • Горішні Плавні – 3590;
  • Миргород – 2938;
  • Лубни – 2559;
  • Лохвицький район – 2182;
  • Зіньківський район – 1710;
  • Карлівський район – 1706;
  • Глобинський район – 1473;
  • Пирятинський район – 1333;
  • Новосанжарський район – 1233;
  • Кременчуцький район – 1201;
  • Гадяч – 1163;
  • Хорольський район – 1160;
  • Шишацький район – 1138;
  • Кобеляцький район – 1130;
  • Диканський район – 1110;
  • Котелевський район – 1105;
  • Решетилівський район – 1039;
  • Миргородський район – 1031;
  • Гадяцький район – 879;
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 802;
  • Великобагачанський район – 768;
  • Оржицький район – 762;
  • Лубенський район – 749;
  • Козельщинський район – 687;
  • Семенівський район – 620;
  • Гребінківський район – 615;
  • Чорнухинський район – 324.

 

В Україні 535 людей захворіли на COVID-19, з них 30 – діти, а 61 – працівники медичної галузі. До шпиталів потрапив 601 пацієнт. На жаль, померло 33 людини.

Протягом доби в країні зробили 17591 тестувань (ПЛР – 10723, ІФА – 1356, експрес-тести – 5512).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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Коментарі: 1

79
ww:
Сьогодні, 12:09

А чому ніде немає інформації, що померла 46-літня викладач Кременчуцького педагогічного коледжу? Це сталося вихідними(((


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