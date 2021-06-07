Окопів немає, бліндажі течуть: волонтери збирають допомогу на передову

Через негоду укріплення військових потребують нашої підтримки
Передова. Далі не буває. Окопів немає, бліндажі течуть. І ось у таких умовах наші воїни несуть службу, і не просто несуть, а охороняють наш мирний сон, оберігають наші святкові заходи, які ми проводимо у парках, гарантують нам мирні походи на шашлики та в ресторани.
Лист від кременчужанина Максима опублікував волонтер Леонід Харченко.
- Привіт ще раз. Я тобі список накидаю, а там чим зможете, тим і допоможете.
1. Мішки (багато)
2. Затемнююча сітка
3. Рулон плівки
4. Скоби (50-100шт.)
5. Банери або тенти
6. Насос глубинний 220в
7. Шланг 30метрів (на насос)
- Ми кричимо SOS, звертаємось до кого можемо, але результативних відповідей поки що одиниці. Правильно, у нас не стріляють, нам не треба переховуватись і спати у бліндажах, нам не потрібно пересуватися у окопах із водою. Ми живемо у іншому вимірі, ми живемо у мирній країні. Війна не у нас, війна десь там, - зауважив Леонід Харченко.
Наші земляки із 128 бригади прохають:
- скоби 300 шт.
- банери, тенти, плівка 2 рулони
- утеплювач
- газові балони 40 л., редуктори
- ємності харчові під воду
- цвяхи 100, 120, 150 мм
- маскувальні сітки
- прохають допомогти з придбанням дальноміра лазерного від 5 км
93 бригаді необхідні скоби та маскувальні сітки.
25 бригаді потрібна пральна машинка.
Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Адреса ГО "АТО-Майдан-Кременчук" вул.Миколаївська 1-а, тел. 0969800259 та 0666008307.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Леонід Харченко