Кременчук, Благодійність

Окопів немає, бліндажі течуть: волонтери збирають допомогу на передову

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 992 Коментарів: 2

 

Через негоду укріплення військових потребують нашої підтримки 

Передова. Далі не буває. Окопів немає, бліндажі течуть. І ось у таких умовах наші воїни несуть службу, і не просто несуть, а охороняють наш мирний сон, оберігають наші святкові заходи, які ми проводимо у парках, гарантують нам мирні походи на шашлики та в ресторани.

 

Лист від кременчужанина Максима опублікував волонтер Леонід Харченко.

- Привіт ще раз. Я тобі список накидаю, а там чим зможете, тим і допоможете.
1. Мішки (багато)
2. Затемнююча сітка
3. Рулон плівки
4. Скоби (50-100шт.)
5. Банери або тенти
6. Насос глубинний 220в
7. Шланг 30метрів (на насос)

- Ми кричимо SOS, звертаємось до кого можемо, але результативних відповідей поки що одиниці. Правильно, у нас не стріляють, нам не треба переховуватись і спати у бліндажах, нам не потрібно пересуватися у окопах із водою. Ми живемо у іншому вимірі, ми живемо у мирній країні. Війна не у нас, війна десь там, - зауважив Леонід Харченко. 


Наші земляки із 128 бригади прохають:

  • скоби 300 шт.
  • банери, тенти, плівка 2 рулони
  • утеплювач
  • газові балони 40 л., редуктори
  • ємності харчові під воду
  • цвяхи 100, 120, 150 мм
  • маскувальні сітки
  • прохають допомогти з придбанням дальноміра лазерного від 5 км

93 бригаді необхідні скоби та маскувальні сітки.
25 бригаді потрібна пральна машинка.

Картка монобанку 5375 4141 2568 4505.  Адреса ГО "АТО-Майдан-Кременчук" вул.Миколаївська 1-а, тел. 0969800259 та 0666008307.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Леонід Харченко
Теги: допомога військові війна ООС
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Коментарі: 2

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Кавоман:
Сьогодні, 16:08

А що в цей час робить верховний "головнокомандувач"? Правильно! За бюджетні кошти смажить шашлички з дорогими "журналістами"!


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antikola:
Сьогодні, 16:17

А в это время

Міноборони Заборгувало Виплат Військовим Майже На Мільярд (Документ)

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