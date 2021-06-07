Окопів немає, бліндажі течуть: волонтери збирають допомогу на передову

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 992 Коментарів: 2

Передова. Далі не буває. Окопів немає, бліндажі течуть. І ось у таких умовах наші воїни несуть службу, і не просто несуть, а охороняють наш мирний сон, оберігають наші святкові заходи, які ми проводимо у парках, гарантують нам мирні походи на шашлики та в ресторани.







Лист від кременчужанина Максима опублікував волонтер Леонід Харченко.

- Привіт ще раз. Я тобі список накидаю, а там чим зможете, тим і допоможете.

1. Мішки (багато)

2. Затемнююча сітка

3. Рулон плівки

4. Скоби (50-100шт.)

5. Банери або тенти

6. Насос глубинний 220в

7. Шланг 30метрів (на насос)

- Ми кричимо SOS, звертаємось до кого можемо, але результативних відповідей поки що одиниці. Правильно, у нас не стріляють, нам не треба переховуватись і спати у бліндажах, нам не потрібно пересуватися у окопах із водою. Ми живемо у іншому вимірі, ми живемо у мирній країні. Війна не у нас, війна десь там, - зауважив Леонід Харченко.



Наші земляки із 128 бригади прохають:

скоби 300 шт.

банери, тенти, плівка 2 рулони

утеплювач

газові балони 40 л., редуктори

ємності харчові під воду

цвяхи 100, 120, 150 мм

маскувальні сітки

прохають допомогти з придбанням дальноміра лазерного від 5 км

93 бригаді необхідні скоби та маскувальні сітки.

25 бригаді потрібна пральна машинка.

Картка монобанку 5375 4141 2568 4505. Адреса ГО "АТО-Майдан-Кременчук" вул.Миколаївська 1-а, тел. 0969800259 та 0666008307.