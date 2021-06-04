Бій не на життя, а на смерть: «Кремінь» приймає «Металіст 1925»

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 321

Завтра, 5 червня, футбольний клуб «Кремінь» проведе останній домашній матч в сезоні. Матч з «Металістом 1925» розпочнеться о 17.30 на стадіоні «Кремінь-Арена».

Пряма трансляція

Посилання на пряму трансляцію на каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

Дискваліфікація

Матч через перебір жовтих каток пропустить гравець «синьо-білої» дружини Богдан Бичков.

Суддівські призначення

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Асистенти арбітра: Валентив Куцев (Київ) та Станіслав Марулін (Нова Каховка)

Четвертий арбітр: Денис Сердюк (Полтава)

Спостерігач арбітражу УАФ: Юрій Ісаєв (Запоріжжя)

Історія протистоянь

Команди зустрічалися 8 раз, 5 з яких - товариські поєдинки:

23 лютого 2018 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:1

29 червня 2018 р «Металіст 1925» - «Кремінь» - 3:0

28 лютого 2019 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 1:2

16 липня 2019 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 3:1

26 жовтня 2019 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 2:4

6 березня 2020 р. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:2

13 серпня 2020 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 4:2

20 листопада 2020 р. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 0:1

Капітан та легенда «Кременя» Андрій Олійник проведе останній матч в рідних стінах за «синьо-білу» дружину

Цей матч стане останній домашнім матчем для Андрія Олійника, який все життя грав за одну команду – кременчуцький «Кремінь».

Андрій Олійник робив свої перші кроки у футболі під керівництвом тренера Олександра Мулиндіна. Дебютував 20 років тому - 30 вересня 2001 року в ДЮФЛУ за «Атлант-Кремез». Кременчужани тоді перемогли ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) з рахунком – 3:1. З 2003 року й до сьогодні виступає за футбольний клуб «Кремінь». За 16 сезонів Андрій Олійник виступав під керівництвом 8 тренерів та разом з командою у 2020 році пройшли реорганізацію (з МФК у ФК «Кремінь»).

One club man Андрій Олійник 18 сезонів провів у «Кремені», 16 з яких за професійну команду. Андрій Олійник зіграв 255 матчів.у ПФЛ (Перша та Друга ліги).

12 червня «Кремінь» зіграє заключний матч в сезоні. Підопічні Сергія Свистуна вирушать до Сум, щоб зіграти з «Альянсом». Початок гри о 17.30.