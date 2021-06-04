Кременчуцьких лікарів відправляють у відпустки за власний рахунок: причини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 600 Коментарів: 2

Суми угод за договорами з НСЗУ менші, ніж були в минулому році

На засіданні виконавчого комітету Кременчука, яке відбулося 4 червня, постало питання про відправлення лікарів у відпустки за власний рахунок. Журналісти поцікавилися у начальника Департаменту охорони здоров'я, з чим це пов'язане.

Максим Середа запевнив, що договори з НСЗУ підписані всіма закладами охорони здоров'я згідно заяв, які вони подавали. Виключенням стали лише Дитяча стоматологічна поліклініка, Міський стоматологічний центр та Лікарня відновлювального лікування, адже вони знаходяться на фінансування з міського бюджету.

Основна проблема полягає в тому, що суми угод по більшості пакетів менші, ніж минулого року.

- Таке відбувається по всій країні, адже для розрахунку взяли дані за 2020 рік, коли в нас були карантинні обмеження. А тепер лікарням треба платити зарплати, які у порівнянні з 2020 роком зросли на 20%, виділяти кошти на медикаментозне забезпечення, - розповів начальник Департаменту.

Саме з причини такої гострої нестачі коштів лікарі і змушені брати кількаденні відпустки за власний рахунок.

Департамент охорони здоров'я Кременчука вже направив листа у НСЗУ, і наразі місто чекає на перерахунок граничних сум виплат.