Кременчуцьких лікарів відправляють у відпустки за власний рахунок: причини

На засіданні виконавчого комітету Кременчука, яке відбулося 4 червня, постало питання про відправлення лікарів у відпустки за власний рахунок. Журналісти поцікавилися у начальника Департаменту охорони здоров'я, з чим це пов'язане.
Максим Середа запевнив, що договори з НСЗУ підписані всіма закладами охорони здоров'я згідно заяв, які вони подавали. Виключенням стали лише Дитяча стоматологічна поліклініка, Міський стоматологічний центр та Лікарня відновлювального лікування, адже вони знаходяться на фінансування з міського бюджету.
Основна проблема полягає в тому, що суми угод по більшості пакетів менші, ніж минулого року.
Саме з причини такої гострої нестачі коштів лікарі і змушені брати кількаденні відпустки за власний рахунок.
Департамент охорони здоров'я Кременчука вже направив листа у НСЗУ, і наразі місто чекає на перерахунок граничних сум виплат.