Книгу «На Покрову» краєзнавця та журналіста Сергія Петренка презентують у Кременчуці

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 202

6 червня о 14.00 в Центральній міській бібліотеці Кременчука (вул. Європейська, 6/13) відбудеться презентація книги Сергія Петренка «На Покрову». Книга видана пам'яті поета, місцевого краєзнавця, колекціонера, члена Національної Спілки журналістів України і Спілки літераторів м. Кременчука «Славутич», керівника клубу поетичного слова «Цвіт калини».

На захід запрошені місцеві поети та письменники.

Як розповіла директор бібліотеки Тетяна Майдану, також будуть звучати пісні на вірші Сергія Петренка у виконанні Леоніда Криси, Татьяни Потрясової. Окрім цього, до уваги відвідувачів буде представлена виставка книг Петренка, а також будуть показані фрагменти виступу самого Сергія Петренка.