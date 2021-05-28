Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують поринути у дитинство - захопіть із собою іграшку

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 286

 

Захід розпочнеться біля бібліотеки 

1 червня кременчужани можуть поринути у дитинство. Бібліотекарі запрошують на захід із захоплюючими вікторинами та феєричними видовищами. Захід розпочнеться о 12.00 на вулицю Соборна, 11 (біля приміщення відділу абонемента ЦМБ).

- Ти полюбляєш веселі розваги на свіжому повітрі? Тобі подобаються захоплюючі вікторини та феєричні видовища? Чи може ти вже дорослий і хочеш відволіктися від буденного життя – знову поринути у дитинство та згадати ті безтурботні часи?

Якщо так, тоді ми чекаємо тебе: ляльковий театр, цікаві загадки, казкова вистава! І усе це лише частина розваг та веселощів, що чекають тебе на нашому святі!, - повідомляють організатори. 

Й обов'язково захопіть із собою улюблену дитячу іграшку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека захід
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