Голос стадіону «Кремінь-Арена» підкорює марафони та виграє кубки з футболу

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 266

Геннадій Коба - різностороння особистість, яка досягає результатів у тенісі, легкій атлетиці та футболі

Голос стадіону «Кремінь-Арена» Геннадій Коба підкорює марафони та виграє кубки з тенісу та футболу серед ветеранів. Давайте познайомимося ближче. Геннадій Коба – різносторонній спортсмен та голос стадіону «Кремінь-Арена», саме він оголошує склади команд, заміни й тих, хто забив з футболістів у ворота суперника.

25 квітня у Києві відбувся традиційний марафон, який проходить 5 рік поспіль. Оскільки через пандемію коронавірусу його перенесли, то він проходив як марафон 2020. Марафон проходив в рамках чемпіонату балканських країн з марафонського бігу. На цих змаганнях були представники асоціації Балкан, країн, які виборювали путівку в Токіо. Участь у змаганнях взяли представники з України, Болгарії, Хорватії, Туреччини, Румунії, Північної Македонії та інші.

Змагання проходили в Україні оскільки кожна марафонська траса має бути сертифікована.

Кременчужанин Геннадій Коба пробіг марафон у 42 км в категорії чоловіки старше 60 років й завоював нагороду. Він фінішував з результатом 3.39.53. Ще один кремен чужанин В’ячеслав Лобода, у категорії 40-50 років, пробіг добре, показав такий же результат, як і Геннадій Коба, але через вищу конкуренцію не зміг увійти у трійку лідерів.

«Телеграф» поцікавився у Геннадія Коби, як він тримав форму під час карантину?

- Взяв і побіг… На жаль, немає бігових доріжок, але є парки та достатньо доріг, - зауважив Геннадій Коба.





Одне з основних місць, де можна побачити Геннадія та більшість бігунів Молодіжного – навколо нафтопереробного заводу.

Євромарафон у Києві Геннадій Коба пробіг майже непідготовлений.

- 25 квітня був зареєстрований на пів марафон в Черкасах, але їх не провели. Я скористався цією можливістю й зареєструвався та пробіг марафон (42 км), - додав Геннадій Коба.



13 червня Геннадій Коба бігтиме марафон в Одесі.

- Траса від оперного театру до Аркадії, а назад через парк Шевченка вздовж Чорного моря «трасою здоров’я», - розповів Геннадій Коба.