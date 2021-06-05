У Кременчужан потекли дахи... після дощів

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У мерії розповіли про кількість звернень від людей

У Кременчужан потекли дахи після тривалих злив. Зі скаргами люди звертаються і до управителів житла, і до мерії.

За інформацією Катерини Бутенко, заступника директора департаменту ЖКГ, до керуючої компанії «Житлорембудсервіс» (ЖРБС) з приводу дахів звернулося 16 осіб; до компанії «Місто для людей. Кременчук» (МДЛ) - 25. При цьому 18 звернень надійшло до Служби допомоги мера кременчужанам (1563).

Вона запевнила, що всі скарги передані управителям, і заявки будуть виконані.

За її ж інформацією, за травень ЖРБС відремонтував покрівлі 10 будинків, МДЛ — 7.