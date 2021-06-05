На Полтавщині обрали, який саме пам'ятник встановлять Петлюрі

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У залі Краєзнавчого музею, 1 червня, оголосили результати конкурсу зі спорудження пам’ятника Петлюрі у Полтаві. Після закритого засідання оголосили три переможні проекти:

1 місце: 3-метрова скульптура з бронзи у генеральському вбранні

Скульптор: Анатолій Васильович Кущ

Архітектори: автор проекту Сергій Васильович Швець-Машкара, співавтор проекту Михайло Сергійович Швець-Машкара

Автор представив пам’ятник Симону Петлюрі у генеральському вбранні: френчі, галіфе, чоботах, портупеї. Правою рукою він спирається на край столу з документами і картами, а лівою тримає ефес шаблі. Скульптура виконується в бронзі, висотою 3 метри і встановлюється на гранітному постаменті. За його підрахунками, облаштування пам’ятника і простору навколо, коштуватиме близько 1,5 млн грн.

2 місце: 3-метрова фігура у сидячому положенні — з бронзи та граніту

Скульптор: Віктор Романович Липовка

Архітектор: Андрій Олександрович Данилейко.

Учасник запропонував зобразити Симона Петлюру на момент повернення до Полтави: «Він ніби присів в задумі біля рідного дому. Задумавшись про життя, він скинув шинель та поклав поруч зброю».

За ескізом, ця скульптура, висотою 3,7 метра, має бути бронзова, а покриття майданчика — зі світло-сірих гранітних плит, бордюрних каменів та сходів з Покостовського родовища. Навколо мають бути лави, додаткові пішохідні доріжки з освітленням, місця відпочинку і зону дитячого дозвілля. Щоб завелика ялинка не домінувала на площі та не заважала огляду, автор пропонував її пересадити. Для освітлення зони пам’ятника він передбачив ліхтарі з прожекторами.

3 місце: 3-метрова гранітна скульптура у військовому стилі початку 1920-х

Скульптор: член НСХУ Олексій Вікторович Пергаменщик

Архітектор: членкиня НСАУ Наталія Володимирівна Башинська

Автор запропонував виконати скульптуру у стилі, схожому на військові пам’ятники УНР та Європи 20-х років минулого століття. Постать Симона Петлюри він хотів вирізати з цільного блоку світло-сірого граніту. Фігура зображена у військовому мундирі із шашкою та кобурою. Її проектна висота — 5,5 метри, 3,5 метри з яких — це сам пам’ятник, 2-метри — постамент із бетону, облицьований полірованим маславським гранітом. На тлі темно-зеленого кольору плит планувалося встановити рельєфи з трьох сторін постаменту. За задумом, вони вирізані з такого ж світлого граніту, як і сама фігура.

На центральному фасаді постаменту офіційний Герб УНР та надпис нарбутовським шрифтом «Симон Петлюра». На фасаді з лівого боку постаменту майорять полкові знамена УНР та Державний прапор України, а з правого — зображені рушниці з багнетами, шашки та кулемет. На плиті тильного фасаду нарбутовським шрифтом вибиті усі регалії та посади Симона Петлюри відповідно до часової послідовності.