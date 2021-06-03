Вартість баз відпочинку 2021: куди поїхати на відпочинок під Кременчуком

3.06.2021, 10:01 Переглядів: 102

Бази відпочинку вже готові приймати гостей. У деяких із них вартість проживання залишилась на попередньому рівні, проте її можуть переглянути. У більшості - зросла десь на 50 грн. Відпочинок на простій базі часів СРСР із ночівлею – від 100-150 грн. Провести день на річці - приблизно 50 грн

У заміських комплексах вартість номерів на двох стартує від 650 грн. А може коштувати і як відпочинок на європейських курортах. Багато пропозицій із відпочинком на воді: в моду більше входять каяки, катамарани та інші водні активності.

Комплекс «Балу» Пгт. Власівка, станція «Дніпро-2», вулиця Садова, 29

Житло: У комплексі 14 номерів, кожен обладнаний телевізором, кондиціонером, міні-баром, душовою. Вартість номера на двох - 650 грн, на 4-х - 1200 грн. Літній будиночок на 4-х (без гарячої води) з верандою та мангалом - 1200 грн, на 6-х з гарячою водою – 2500 грн.

Розваги: сауна (300 грн / год), тенісний корт, більярд, настільний теніс.

База «Зорі» (Завод технічного вуглецю), с. Щербаки, річка Псел

Житло: Вартість відпочинку - 150 грн/доба. Оплата безготівкова, на базі показуєте квитанцію. На «Зорях» - двоповерхові будиночки з чотиримісними кімнатами. Біля кожного розташований стіл із мангалом. У деяких кімнатах є холодильник. На кухні - газові плити, посуд видають на місці. Питную воду рекомендують везти з собою - на базі технічна. Якщо ви вирішите відпочити лише вдень, вартість - 30 грн. Стіл та мангал входять у вартість. Дрова радять брати з собою. Заїзд авто на територію - 20 грн.

Розваги. Настільний теніс, футбольне поле, волейбольний майданчик, тощо.

База «Чайка» с. Нагірне, Кременчуцьке водосховище

Житло: чотиримісні будиночки різного рівня комфорту. Є холодна і гаряча вода, душова кабіна, туалет, телевізор, чайник, набір посуду, в деяких - мікрохвильовка. Вартість - 400–900 грн залежно від рівня комфорту. Постільна білизна - 25 грн з людини. Приготування їжі лише на мангалах. Вода з артезіанської свердловини. Відпочинок на території вдень ​​- 10 грн / год з людини. Дрова - 20 грн. Розваги: Човен на веслах - 50 грн / год, з мотором -150 грн. Катамаран (2 чол.) - 50 грн / год. Плавуча альтанка (до 10 чол) - 50-200 грн/ год. Парусна яхта – 250-400 грн/год, лазня - 150 грн / год. Є рибалка.

Тел: (067) 532–90–69

Сайт: bazachayka.com.ua

База відпочинку «Волна» Світловодськ, вул. Заводська, 4Л, річка Дніпро

Житло: Готельні номери від економ-класу до люксу. У багатьох номерах є кондиціонери, електроопалення з можливістю регулювання, фен, телевізор, чайник і чайний набір, безкоштовний Wi-Fi. Оренда 2-місного стандарту - 800 грн, люкс із сауною - 1600 грн. Є 4-місні номери (хостел) від 200 грн. Вхід на територію для відпочинку вдень – 100 грн з людини (діти до 7 років безкоштовно). Відпочинок в альтанці – 500-1000 грн /день (входять мангал та в’язанка дров). Мангальна зона – 350 грн (стіл, лавки, мангал, в’язанка дров).

Розваги: рибалка на понтоні - 50 грн / день, оренда катамарану (50 грн), каяка (від 100 грн), велосипед - 50 грн / час. Є футбольне, волейбольне поля, теніс, бадмінтон. Інвентар для ігор у крокет, шари для ігор петанк.

База «Купава» р-н Світловодська, річка Дніпро, територія національного парку «Білецьківські плавні»

Житло: 2-3-місний будиночок - 350-500 грн (будні та вихідні). Постільна білизна 50 грн. Можливо розміщення 4-х людей з доплатою 100 грн. Можна брати свої намети (130-150 грн з людини за добу) Можливо відпочити просто вдень, ціна - 100 грн. Продукти з собою, є газові плити та кухонне приладдя. Дрова - 50 грн. Можна користуватися лежаком, гамаком, мангалом безкоштовно. Плата за в'їзд на базу авто - 20 грн. На базі - сонячна електростанція, холодильник - погріб із льодником, Wi-Fi. Є душ.

Розваги: В оренду дають катамаран (50 грн / годину), байдарку - від 200 грн / год, каяк 100 грн / год, батут – 50 грн. Безкоштовно м'ячі (футбольні, волейбольні), настільний теніс. Є туристична лазня (200 грн / год), лазня офуро (300 грн).

База відпочинку "Бухта Афіни"

Кременчук, вул. Велика Набережна, 22

Відпочинок у житлових будинках

Від 1-ї до 3-х осіб - 1000 грн / доба

До 4-х осіб - 1500 грн / доба

Також можна відпочити без ночівлі в альтанках, де можуть розміститися від 8 до 25 гостей.

Ціни Альтанки

Від 6-ти гостей – 600 грн.

Від 12-ти гостей – 1200 грн.

Від 25-ти гостей – 1500 грн.

Банкетна зала до 20 гостей – 1500 грн.

Розваги: лазня на дровах на березі річки (300-350 грн / год), басейн і підігрівом, кімната відпочинку, банкетна зала, караоке, бар, мангал, кальян, Wi-Fi.

Контакти: 066 405 02 44

http://byhtafinu.com.ua

База «Шарада» Набережна Лейтенанта Дніпрова, 111, річка Дніпро

Житло: Котедж (на 6 осіб) - 2000 грн у будні і 2500 грн - у вихідний. На кожному поверсі душова, туалет, кондиціонер, холодильник. Є кухня, супутникове телебачення, Wi-Fi. Альтанка і у кожного будиночка є свій човен навеслах (входить у вартість оренди).

Разваги: переважно на свіжому повітрі: футбольне поле, тенісний корт. Є лазня, рибалка. Оренда мангала - 50 грн.

Спортивно-стрілецький клуб «Кречет» район Раківки, річка Дніпро

Відпочинок у шатрі – 60 грн з людини, 70-75 грн – в альтанці. Можна зі своїми продуктами.

Розваги. Стрільба з рушниці – 17 грн, по тарілках – 20 грн, із карабіна - 35 грн, лук – 100 грн / півгодини. Катамаран – 70 грн/год.

База «Металлург», с. Кияшки, річка Псел

Житло: ночівля на базі - 150 грн з людини. Холодильники в номерах. Газових плит немає, готувати на мангалі. Посуд - із собою. Дрова по 25 грн. Відпочинок вдень – 50 грн (мангал, навіс, заїзд авто, питна вода, душ - вся інфраструктура входить у вартість). Розваги: дитячий майданчик, більярд, теніс, футбольне та волейбольне поля.

База «Маяк» c. Кам'яні Потоки, вул. Леніна, 149, річка Дніпро

Житло: будиночок - від 1900 грн, усі зручності, супутникове телебачення, Wi-Fi. Вартість

номера на двох - від 900 грн.

Розваги: басейн - 170 і 200 грн (для проживаючих на базі - безкоштовно). Працює з 10.00 до 20.00. Дітям до 6 років басейн безкоштовно. Оренда лежака – 50 грн/день. Рибалка, прокат каяків (200 грн / час одномісний або 400 грн за день. Двомісний - 250 грн і 500 грн). Водні лижі – 150 грн/год, таблетка – 250 грн, банан – 350 грн. Прокат гірських велосипедів (300 грн / день). Є більярд (50 грн / год), теніс (100 грн / год), волейбол (безкоштовно, під заставу 300 грн), тир (стрільба з лука 150 грн за півгодини, пневмат – 2 грн постріл, дитячий майданчик, лазня на воді (250 грн / год).

«Потоки-хаус» с. Кам'яні Потоки, вул. Річна, 19-А, річка Дніпро

Житло: Ціна двомісного номера за добу - від 2600 грн. Холодильник, телевізор, душ, ортопедичний матрац, Wi-Fi, безкоштовне СПА та басейн.

Розваги: аквазона розділена на 2 частини - нижню (250-300 грн дорослі, 125-150 грн діти) і аква-VIP із джакузі (1400–1800 грн). Для дітей до 6 років відвідування безкоштовне (потрібне свідоцтво про народження), до 10 років - 50% знижка. Є бунгало на Дніпрі – 150 грн, бунгало на озері – 500-600 грн. Дитячий майданчик, ресторан, баня (600 грн/год), СПА-центр (650 грн дорослі, 325 грн діти), волейбольний майданчик.

База «Дубки» («Кредмаш»), с. Кияшки, річка Псел

Житло: 140 грн з людини з ночівлею. Можливо обрати варіант із триразовим харчуванням - 250 грн. Холодильники - в коридорі на 4 кімнати. Оренда альтанки - 70 грн + по 50 грн з людини. Стоянка автомобіля - 10 грн.

Розваги: теніс, футбольне поле, волейбольний майданчик.

«Альбатрос» с. Потоки, річка Псел

Житло: у будиночках по кілька кімнат, розрахованих на 2-3 людини, є холодильники. Наразі вартість відпочинку за добу 100 грн з людини, однак не виключено, що її переглянуть. Готувати можна на кухні, мангал, стоянка авто входить у вартість.

База «Успех» с. Куцеволівка, річка Дніпро

Житло: вартість номера на двох у готелі – від 900 грн, є будиночки та котеджі від 1700 грн. Завтрак включено. Харчування – 300 грн/день, оплата обов'язкова. Ресторан, у будиночках є мінікухня.

Розваги: настільний теніс, волейбол, настільні ігри, басейн, катамарани (80 грн/год), човен без мотора (200 грн/день), рибалка на Дніпрі, лазня (500 грн), оренда велосипеда (40 грн/год), безкоштовний тир, футбольне поле, тенісний корт, баскетбольний, волейбольний майданчики. Багато розваг для дітей: петриківський розпис, катання на конях, птичий двір, дитяча анімація.

Прогулянка на плоту

Якщо вам хочеться нових розваг, оберіть собі компанію до 8-ми друзів і відправтляйтеся в захопюючу мандрівку на плоту по нашій живописній річці Псел.

На місці початку сплаву вам буде видано сучасний плот з усіма атрибутами для безпечного плавання: рятувальні жилети, рятувальний круг, рятувальна лодка, вогнегасник, санітарна аптечка. Вас зустріне професійний інструктор водного туризму, який проведе з вами інструктаж по ТБ. Ваша подорож починається з заходу на плот, де ви в зручних рундуках розміщуєте свої речі та продукти харчування. На плоту є комплект пластиковоих меблів, обладнання для котла та вогнища, мангал, посуд для прийома страв. Під час подорожі можна зупинитися в будь-якому облюбованому місці і влаштувати пікнік.

Маршрут подорожі готується завчасно, може тривати від 2-х до 8-ми годин. Можна спланувати сплав і до 3-х днів.

Сплавщикам можна взяти з собою палатки, спальні мішки, килимки, продукти харчування.

https://fb.watch/5VOd1c8qVu/

Враження, отримані під час подорожі на плоту, ви можете забрати з собою додому на добру пам'ять, згадуючи блакитне небо та зелені луги, чисте повітря та теплу ріку, співи птахів та щасливі обличчя друзів.

Телефон інструктора — 097-513-30-36

Відпочинок на морі



