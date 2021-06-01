Народні депутати з Кременчука підтримали заборону пластикових пакетів

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 685 Коментарів: 1

Шаповалов та Мовчан - підтримали, а Березін був відсутній на сесії Верховної Ради України

Депутати Верховної Ради заборонили в Україні розповсюджувати пластикові пакети. За законопроєкт №2051-1 проголосували 297 депутатів. Рішення підтримали й депутати з Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. За порушення закону передбачені штрафи.

Під заборону потрапили:

надтонкі пластикові пакети (товщина до 15 мікрометрів);

тонкі пластикові пакети (товщина від 15 до 50 мікрометрів);

оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Розповсюджувати (платно і безоплатно) їх не можна у закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Є виняток для надлегких пластикових пакетів шириною до 225 мм, глибиною до 345 мм, довжиною до 450 мм, які призначені для транспортування свіжої риби і м'яса, сипучих продуктів, льоду.

Замість звичайних пластикових пакетів використовувати можна біорозкладні пластикові пакети. Це такі пластикові пакети, що розкладаються за участю мікроорганізмів на елементи природного походження. Такі пакети повинні відповідати національним стандартам щодо утилізації. Кожен такий пакет повинен мати маркування.

На пластиковий пакет забороняється нанесення слів «біо», «біопакет», «біорозкладний», якщо пакування не відповідає вимогам.

А якщо не дотримуватись заборони?

Підприємства та їхні працівники несуть відповідальність за розповсюдження пластикових пакетів. За порушення закону передбачили штрафи.

Якщо заклади харчування, торгівлі чи надання послуг впіймають на розповсюдженні пластикових пакетів, їм загрожує від 8 500 до 17 000 грн штрафу. За повторне порушення закону продовж трьох років штраф вже буде більшим: від 17 000 грн до 34 000 грн.

Законом окремо забороняється безоплатно розповсюджувати пластикові пакети. Так, деякі пластикові пакети дозволяється продавати, але вартість за такі пакети не може бути нижчою за мінімальні ціни, що встановлює Кабмін.

Якщо суб'єкт господарювання порушив заборону на безоплатне розповсюдження пакетів, його можуть оштрафувати від 1 700 до 3 400 грн. За повторне порушення упродовж трьох років штраф зросте до 8 500 грн.

Коли закон запрацює?

Після того, як його підпише президент, закон набере чинності наступного дня після опублікування. Однак більшість статтей почнуть діяти через шість місяців, а покарання за порушення заборони почне діяти через дев'ять місяців.