В Полтавській області 115 людей захворіло на COVID-19 за останню добу

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Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує, що станом на ранок 1 червня в області на COVID-19 хворіє 1632 громадянина, з яких у 115 коронавірус виявили за останню добу.

Протягом доби одужало 243 пацієнта.

За весь період пандемії на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 1795 людей, з них за останню добу – 9 (двоє у Кременчуці і по одному в Горішніх Плавнях та Кременчуцькому, Диканському, Миргородському, Пирятинському, Решетилівському та Шишацькому районах).

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28323 (+53);

Кременчук – 9213 (+4);

Полтавський район – 3733 (+2);

Горішні Плавні – 3580 (+8);

Миргород – 2933;

Лубни – 2556 (+7);

Лохвицький район – 2178;

Зіньківський район – 1708;

Карлівський район – 1705 (+1);

Глобинський район – 1455 (+11);

Пирятинський район – 1333 (+2);

Новосанжарський район – 1227 (+2);

Кременчуцький район – 1200 (+2);

Гадяч – 1158;

Хорольський район – 1158 (+6);

Шишацький район – 1134 (+4);

Кобеляцький район – 1126 (+1);

Диканський район – 1111 (+1);

Котелевський район – 1107;

Решетилівський район – 1037 (+2);

Миргородський район – 1026;

Гадяцький район – 870;

Машівський район – 867;

Чутівський район – 799;

Оржицький район – 760;

Великобагачанський район – 764 (+5);

Лубенський район – 746;

Козельщинський район – 685 (+2);

Семенівський район – 617;

Гребінківський район – 614 (+3);

Чорнухинський район – 324.

Усього в країні виявили 2137 нових випадків COVID-19, захворіло 56 працівників медичної галузі та 91 дитина. Одужало 12085 людей, а 163, на жаль, не змогли подолати хворобу.

За добу в Україні здійснили 51964 тестувань (методом ПЛР – 26468, методом ІФА – 11271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14225).