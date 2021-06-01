В Полтавській області 115 людей захворіло на COVID-19 за останню добу

В цілому по країні зафіксовано 2137 нових випадків
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує, що станом на ранок 1 червня в області на COVID-19 хворіє 1632 громадянина, з яких у 115 коронавірус виявили за останню добу.
Протягом доби одужало 243 пацієнта.
За весь період пандемії на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 1795 людей, з них за останню добу – 9 (двоє у Кременчуці і по одному в Горішніх Плавнях та Кременчуцькому, Диканському, Миргородському, Пирятинському, Решетилівському та Шишацькому районах).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28323 (+53);
- Кременчук – 9213 (+4);
- Полтавський район – 3733 (+2);
- Горішні Плавні – 3580 (+8);
- Миргород – 2933;
- Лубни – 2556 (+7);
- Лохвицький район – 2178;
- Зіньківський район – 1708;
- Карлівський район – 1705 (+1);
- Глобинський район – 1455 (+11);
- Пирятинський район – 1333 (+2);
- Новосанжарський район – 1227 (+2);
- Кременчуцький район – 1200 (+2);
- Гадяч – 1158;
- Хорольський район – 1158 (+6);
- Шишацький район – 1134 (+4);
- Кобеляцький район – 1126 (+1);
- Диканський район – 1111 (+1);
- Котелевський район – 1107;
- Решетилівський район – 1037 (+2);
- Миргородський район – 1026;
- Гадяцький район – 870;
- Машівський район – 867;
- Чутівський район – 799;
- Оржицький район – 760;
- Великобагачанський район – 764 (+5);
- Лубенський район – 746;
- Козельщинський район – 685 (+2);
- Семенівський район – 617;
- Гребінківський район – 614 (+3);
- Чорнухинський район – 324.
Усього в країні виявили 2137 нових випадків COVID-19, захворіло 56 працівників медичної галузі та 91 дитина. Одужало 12085 людей, а 163, на жаль, не змогли подолати хворобу.
За добу в Україні здійснили 51964 тестувань (методом ПЛР – 26468, методом ІФА – 11271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14225).