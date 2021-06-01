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В Полтавській області 115 людей захворіло на COVID-19 за останню добу

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 336

 

В цілому по країні зафіксовано 2137 нових випадків

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ інформує, що станом на ранок 1 червня в області на COVID-19 хворіє 1632 громадянина, з яких у 115 коронавірус виявили за останню добу.

Протягом доби одужало 243 пацієнта.

За весь період пандемії на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 1795 людей, з них за останню добу – 9 (двоє у Кременчуці і по одному в Горішніх Плавнях та Кременчуцькому, Диканському, Миргородському, Пирятинському, Решетилівському та Шишацькому районах).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28323 (+53);
  • Кременчук – 9213 (+4);
  • Полтавський район – 3733 (+2);
  • Горішні Плавні – 3580 (+8);
  • Миргород – 2933;
  • Лубни – 2556 (+7);
  • Лохвицький район – 2178;
  • Зіньківський район – 1708;
  • Карлівський район – 1705 (+1);
  • Глобинський район – 1455 (+11);
  • Пирятинський район – 1333 (+2);
  • Новосанжарський район – 1227 (+2);
  • Кременчуцький район – 1200 (+2);
  • Гадяч – 1158;
  • Хорольський район – 1158 (+6);
  • Шишацький район – 1134 (+4);
  • Кобеляцький район – 1126 (+1);
  • Диканський район – 1111 (+1);
  • Котелевський район – 1107;
  • Решетилівський район – 1037 (+2);
  • Миргородський район – 1026;
  • Гадяцький район – 870;
  • Машівський район – 867;
  • Чутівський район – 799;
  • Оржицький район – 760;
  • Великобагачанський район – 764 (+5);
  • Лубенський район – 746;
  • Козельщинський район – 685 (+2);
  • Семенівський район – 617;
  • Гребінківський район – 614 (+3);
  • Чорнухинський район – 324.

 

Усього в країні виявили 2137 нових випадків COVID-19, захворіло 56 працівників медичної галузі та 91 дитина. Одужало 12085 людей, а 163, на жаль, не змогли подолати хворобу.

За добу в Україні здійснили 51964 тестувань (методом ПЛР – 26468, методом ІФА – 11271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14225).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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