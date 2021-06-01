У Кременчуці відкрито сезон SUPбордингу

Відкриті дитячі змагання на SUP дошках та костюмований парад на Дніпрі відбулися у Кременчуці цими вихідними з нагоди Дня захисту дітей та відкриття сезону SUPбордингу.
У святкових заходах, які приурочені до Дня захисту дітей, за призові місця змагалися кременчуцькі діти різних вікових категорій.
SUPбордингом враження не закінчилися, адже охорону публічної безпеки та порядку під час змагань забезпечили інспектори сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції.
Правоохоронці ознайомили дітей зі специфікою роботи водної поліції та покатали учасників змагань на службових катерах.