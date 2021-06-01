У Кременчуці відкрито сезон SUPбордингу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 401

Відкриті дитячі змагання на SUP дошках та костюмований парад на Дніпрі відбулися у Кременчуці цими вихідними з нагоди Дня захисту дітей та відкриття сезону SUPбордингу.

У святкових заходах, які приурочені до Дня захисту дітей, за призові місця змагалися кременчуцькі діти різних вікових категорій.

- Я пишаюся тим, що ми провели ці змагання і подарували дітям емоції та враження. SUPбординг стає все популярнішим у Кременчуці, тож цього літа, сподіваюся буде багато охочих опанувати цей вид спорту, - говорить організаторка змагань Оляна Колесник.

SUPбордингом враження не закінчилися, адже охорону публічної безпеки та порядку під час змагань забезпечили інспектори сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції.

Правоохоронці ознайомили дітей зі специфікою роботи водної поліції та покатали учасників змагань на службових катерах.