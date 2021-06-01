Директор КремТЕЦ прокоментував чутки щодо зупинки підприємства

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 691 Коментарів: 1

На сайті «Телеграфа» один з коментаторів написав, що працівників ТЕЦ (ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») попередили про зупинку підприємства.

Чи можлива зупинка, з'ясовував ТЪ.

За нашою інформацією, такий варіант, дійсно, розглядався — як один із варіантів економії у зв'язку із ситуацією на ринку природного газу, боргами та збитками ТЕЦ. Однак від цього варіанту на підприємстві відмовилися, оскільки втрати від зупинки можуть бути незворотніми — це стосується, перш за все, ніші підприємства на ринку електоенергії, яка є основним видом продукції КремТЕЦ.

Директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Андрій Щербань підтвердив ТЪ, що на даний час про зупинку підприємства не йдеться, хоча є практика, коли теплові електростанції (ТЕС) зупиняються на літо.

- Тепер вони будуть спостерігати, як інші працюючі ТЕЦ (у тому числі у Кременчуцька) будут входити у ринок природного газу, - сказав Андрій Щербань. - Зараз про зупинку КремТЕЦ не йдеться.