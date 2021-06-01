Директор КремТЕЦ прокоментував чутки щодо зупинки підприємства

На сайті «Телеграфа» один з коментаторів написав, що працівників ТЕЦ (ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») попередили про зупинку підприємства.
Чи можлива зупинка, з'ясовував ТЪ.
За нашою інформацією, такий варіант, дійсно, розглядався — як один із варіантів економії у зв'язку із ситуацією на ринку природного газу, боргами та збитками ТЕЦ. Однак від цього варіанту на підприємстві відмовилися, оскільки втрати від зупинки можуть бути незворотніми — це стосується, перш за все, ніші підприємства на ринку електоенергії, яка є основним видом продукції КремТЕЦ.
Директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Андрій Щербань підтвердив ТЪ, що на даний час про зупинку підприємства не йдеться, хоча є практика, коли теплові електростанції (ТЕС) зупиняються на літо.