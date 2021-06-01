Юнаки «Кременя» змагалися за звання кращого на турнірі Utmost Cup

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 287

У Вінниці триває весняна серія турнірів Utmost Cup. Участь у змаганнях взяли вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2009. Протягом кількох днів команди з України та Молдови змагалися за звання кращої.

Змагання мали відбутися у перший місяць весни, але через карантинні обмеження турнір перенесли. І ось, 32 колективи з України та Молдови у віковій категорії 2009 року народження боролися за трофеї Silver та Gold ліги. Команди були розділені на 8 відбіркових груп по 4 команди. Переможці продовжили футбольні баталії у Gold лізі, другі місця - у Silver, решта за рейтингові місця (17-24 та 25-32 відповідно).

«Кремінь» грав у групі E: Динамо (Київ), СДЮСШОР (Ужгород), Кремінь (Кременчук), ДЮФШ ФК Миколаїв. У групі наші хлопці посіли 2 місце. З трьох ігор «Кремінь» зазнав лише одну поразку від майбутнього чемпіона - київського «Динамо».

Результати ігор у групі:

Динамо - Кремінь - 3:0

СДЮШОР Ужгород - Кремінь - 0:2

Кремінь - СДЮШОР Миколаїв - 1:0

У 1/4 «Кремінь» у серії пенальті поступився «Дачії» Кишинів - 1:1 (3:5 пен). У боротьбі за 5-8 місце «Кремінь» переміг київський «Восход» - 3:1 та молдавську «Зімбру» - 2:1. Таким чином вихованці Володимира Дичка посіли 5 місце серед 30 команд України та Молдови.













«Кремінь» 2008 взяв участь у турнірі Utmost Cup

Участь у змаганнях взяли вихованці Антона Диндікова «Кремінь» 2008. Протягом кількох днів команди з України та Молдови змагалися за звання кращої.

«Кремінь» у групі потупився «Карпатам» з рахунком 2:0, переміг «Арсенал» Харків та розписав мирову з київським «Чемпіоном» (1:1). У підсумку наші хлопці посіли третє місце у групі.

У матчі за 17-24 місця перемогли «Дачію» Кишинів (Молдова) - 3:0 та «Зімбру» Кишинів - 2:0, проте мінімально поступилися киянам. «Кремінь» програв «ОК ім.Піддубного» (Київ) з рахунком - 0:1 та посів 18 місце.