1 червня у Придніпровському парку дітям роздаватимуть безкоштовне морозиво

Кременчужан кличуть на святкування Міжнародного дня захисту дітей
Департамент у справах сімей та дітей запрошує кременчужан 1 червня до міського парку культури і відпочинку «Придніпровський», де відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей.
На літній сцені пройде святковий концерт, а на алеї парку та біля літньої сцени з 15.00 до 18.00 діятимуть розважальні локації.На кременчужан очікує:
- концертна програма колективів Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та Міського палацу культури;
- цікаві ігрові локації;
- розважальна програма та подарунки;
- виставка спеціалізованої техніки (поліція, пожежники та інше);
- велика кількість розваг та майстер-класів.
Кожна дитина отримає безкоштовне морозиво та гарний настрій.