Кременчук, Афіша

1 червня у Придніпровському парку дітям роздаватимуть безкоштовне морозиво

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 612

 

Кременчужан кличуть на святкування Міжнародного дня захисту дітей

Департамент у справах сімей та дітей запрошує кременчужан 1 червня до міського парку культури і відпочинку «Придніпровський», де відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей.
На літній сцені пройде святковий концерт, а на алеї парку та біля літньої сцени з 15.00 до 18.00 діятимуть розважальні локації.На кременчужан очікує:

  • концертна програма колективів Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та Міського палацу культури;
  • цікаві ігрові локації;
  • розважальна програма та подарунки;
  • виставка спеціалізованої техніки (поліція, пожежники та інше);
  • велика кількість розваг та майстер-класів.

Кожна дитина отримає безкоштовне морозиво та гарний настрій.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: День защиты детей парк Приднепровский концерт мороженое
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