1 червня у Придніпровському парку дітям роздаватимуть безкоштовне морозиво

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Департамент у справах сімей та дітей запрошує кременчужан 1 червня до міського парку культури і відпочинку «Придніпровський», де відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей.

На літній сцені пройде святковий концерт, а на алеї парку та біля літньої сцени з 15.00 до 18.00 діятимуть розважальні локації.На кременчужан очікує:

концертна програма колективів Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості, Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та Міського палацу культури;

цікаві ігрові локації;

розважальна програма та подарунки;

виставка спеціалізованої техніки (поліція, пожежники та інше);

велика кількість розваг та майстер-класів.

Кожна дитина отримає безкоштовне морозиво та гарний настрій.