«Джентльмен на льоду» та найкращий нападник: двоє хокеїстів «Кременчука» стали «Зірками хокейного року»

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 278

28 травня вдруге в історії Українська хокейна ліга провела церемонію нагородження найкращих гравців і менеджерів сезону 2020/21 - «Зірки хокейного року». Експертна комісія за підсумками п’ятого сезону чемпіонату УХЛ Паріматч «Найкращим нападником» визначила форварда ХК «Кременчук» Андрія Денискіна, який за кількістю голосів випередив своїх конкурентів - Едуарда Гриня («Краматорськ»), Антона Рубана («Сокіл») та Андрія Сігарьова («Донбас»). Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Після вручення нагороди Денискін сказав: - Дякую «Кременчуку» - тренерському штабу, керівництву, партнерам по команді та менеджерам клубу за сезон. Усі номінанти на приз «Найкращий нападник» заслуговували на цю нагороду, адже провели гарний сезон. Я вдячний їм за суперництво. Усе буде хОкей!





У минулому сезоні Денискін у регулярному чемпіонаті набрав 57 (31+26) очок, у плей-оф – 7(2+5), та разом з «Кременчуком» став бронзовим призером УХЛ Паріматч. Нагадаємо, що у сезоні-2019/20 Андрій виграв з кременчужанами золоті нагороди, ставши найкращим гравцем та бомбардиром плей-оф (17(9+8)).

Експертна комісія обрала «Джентльмена на льоду» серед двох гравців – Дмитра Созонова («Кременчук») та Фелікса Морозова («Сокіл»). Дмитро Созонов виграв номінацію «Джентльмен на льоду» у сезоні-2020/21.

Созонов у сезоні-2020/21 у 42 іграх регулярного чемпіонату та плей-оф отримав всього 6 штрафних хвилин, набравши при цьому 38 (15+23) очок.