П'яний кременчужанин «накатав» на адмінпротокол

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Адміністративний протокол та евакуйований автомобіль — результат вечірньої поїздки містянина у, ймовірно, нетверезому стані

За даними правоохоронців, учора, близько 22.00 вони отримали повідомлення про те, що п'яний керманич автомобіля ВАЗ-2106 порушує правила дорожнього руху.

Інспектори затримали автомобіль на вулиці Молодіжній. Під час спілкування з 44-річним водієм поліцейські дійсно відчули різкий запах алкоголю, але чоловік відмовився пройти огляд на стан сп‘яніння у присутності двох свідків.

Оскільки транспортний засіб стояв з порушенням ПДР та суттєво заважав іншим учасникам дорожнього руху — його було евакуйовано на спеціалізований майданчик.

Патрульні склали на громадянина протокол за ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

Дякуємо свідомим громадянам за їхню пильність та небайдужість. Співпраця поліції та громади робить наше місто безпечнішим. Якщо ви стали очевидцем правопорушення, телефонуйте на лінію 102



