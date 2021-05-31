Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцьку школу-інтернат ім. І.М. Піддубного планують реорганізувати у ліцей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 499

 

Під час спілкування, спланували роботу та визначили пріорітетні напрямки 

Спортивна школа-інтернат ім.Піддубного може бути реорганізована у спортивний ліцей. За інформацією пресслужби спортінтернату, 26 травня у закладі відбулася нарада. 

Заклад відвідали депутати Полтавської обласної ради Діденко, голова постійної комісії з питань освіти, науки і культури Алексюк, голова постійної комісії з питань молодіжної політики спорту та туризму Сазонов, президент Федерації греко-римської боротьби України.

У ході перебування в закладі, оглянули приміщення для занять різними видами спорту, спланувати роботу з реорганізації закладу в спортивний ліцей та визначили пріоритети у розвитку олімпійських видів спорту. Також відзначили результативність роботи колективу та досягнення спортсменів закладу у різного рівня змаганнях та чемпіонатах.

Юних спортсменів чекають на навчання у Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю імені І.М.Піддубного
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Автор: Альона Душенко
Теги: спортінтернат
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