В Кременчуці 4 червня відключатимуть воду: чому і де саме

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 4 червня проводитиме аварійні роботи по заміні засувок на мережах водопостачання. У зв’язку з цим з 08.00 і до завершення робіт (орієнтовно в 17.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
Кременчужан, які проживають за зазначеними адресами, попереджають, що одразу після відновлення водопостачання і промивки мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води.
Також «Кременчукводоканал» закликає зробити необхідні запаси води.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.