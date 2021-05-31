В Кременчуці 4 червня відключатимуть воду: чому і де саме

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 157

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 4 червня проводитиме аварійні роботи по заміні засувок на мережах водопостачання. У зв’язку з цим з 08.00 і до завершення робіт (орієнтовно в 17.00) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 76, 76а, 80, 82, 84;

вул. Манагарова, буд. 25;

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 76 (ТОВ «Місто для людей»), 76б (магазин).

Кременчужан, які проживають за зазначеними адресами, попереджають, що одразу після відновлення водопостачання і промивки мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води.

Також «Кременчукводоканал» закликає зробити необхідні запаси води.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.