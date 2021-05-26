Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 9 кременчужан захворіли на COVID-19, один потрапив до лікарні

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 234

 

Одужало 16 пацієнтів

Сьогодні, 26 травня, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 5 жінок віком від 38 до 80 років та 4 чоловіки віком від 33 до 70 років. Із них 8 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 1 - в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 74 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 16 пацієнтів.


Всього зареєстровано 9072 випадків: одужало 8 364, померло 257.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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