За добу 9 кременчужан захворіли на COVID-19, один потрапив до лікарні

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 234

Сьогодні, 26 травня, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 5 жінок віком від 38 до 80 років та 4 чоловіки віком від 33 до 70 років. Із них 8 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 1 - в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 74 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 16 пацієнтів.



Всього зареєстровано 9072 випадків: одужало 8 364, померло 257.