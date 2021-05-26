Зупинка матчу через фаєри пішла на користь: «Кремінь» вперше у цьому році завоював перемогу

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 184

«Синьо-біла» дружина зіграла на виїзді у Херсоні

Сьогодні, 26 травня, футболісти «Кременя» завоювали першу перемогу в 2021 році. У матчі з херсонським «Кристалом» підопічні Сергія Свистуна здобули переогу з рахунком - 2:1.





«Кристал» - «Кремінь» - 1:2

Голи: Семенов 44, Курелєх 76 - Вакуленко 59

«Кристал»: Кліщук, Максименко, Логінов, Кіричук, Лаптєв, Крутін, Сорокин, Тарасенко, Цибульський, Кателін, Клюєв. Запасні: Солдатенко, Сениця, Шмат, Біденко, Гогітідзе, Плечій, Головкін, Вакуленко, Ходаковський, Тітієвський, Жемчужний. Головний тренер: Вадим Євтушенко

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Курелєх, Сантос, Мягков, Демченко, Семенов, Білоус, Мурашов, Молько, Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Дудка, Івахно, Пуди, Кривенко, Фернандо. В.о. головного тренера: Сергій Свистун





У другому таймі ультрас Кристалу вибіг на поле, через що довелося затримати матч





5 червня футбольний клуб «Кремінь» прийме харківський «Металіст 1925». Останній домашній матч у сезоні розпочнеться о 17.30 на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід для вболівальників вільний за умови дотримання санітарних норм (дистанції та в масках).