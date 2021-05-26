Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 27 травня: назвали адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 420

 

Причина тимчасових відключень - проведення ремонтнх робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 травня в Кременчуці варто очікувати тимчасових відключень електроенергії. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Хорольська;
  • вул. Руднична;
  • 1-й туп. Хорольський;
  • 2-й туп. Хорольський;
  • 3-й туп. Хорольський;
  • 4-й туп. Хорольський;
  • 5-й туп. Хорольський;
  • 6-й туп. Хорольський;
  • 7-й туп. Хорольський;
  • 8-й туп. Хорольський;
  • 9-й туп. Хорольський;
  • 10-й туп. Хорольський.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова,;
  • вул. Суворова;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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