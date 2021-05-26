Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 27 травня: назвали адреси

Причина тимчасових відключень - проведення ремонтнх робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 травня в Кременчуці варто очікувати тимчасових відключень електроенергії. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Хорольська;
- вул. Руднична;
- 1-й туп. Хорольський;
- 2-й туп. Хорольський;
- 3-й туп. Хорольський;
- 4-й туп. Хорольський;
- 5-й туп. Хорольський;
- 6-й туп. Хорольський;
- 7-й туп. Хорольський;
- 8-й туп. Хорольський;
- 9-й туп. Хорольський;
- 10-й туп. Хорольський.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова,;
- вул. Суворова;
- вул. Лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.