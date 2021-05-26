Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 27 травня: назвали адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 420

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 27 травня в Кременчуці варто очікувати тимчасових відключень електроенергії. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Хорольська;

вул. Руднична;

1-й туп. Хорольський;

2-й туп. Хорольський;

3-й туп. Хорольський;

4-й туп. Хорольський;

5-й туп. Хорольський;

6-й туп. Хорольський;

7-й туп. Хорольський;

8-й туп. Хорольський;

9-й туп. Хорольський;

10-й туп. Хорольський.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: