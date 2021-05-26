Новий міст у Кременчуці: розпочали планувати будівництво й на правобережжі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 783 Коментарів: 1

Роботи з планування будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці почалися й на правому березі. На місці працює техніка компанії Догуш. На правобережжі готуються облаштовувати буронабивні палі, які триматимуть конструкцію мосту.













Кременчужанка Марина Орлова поспілкувалася з прорабом, який працює на будівництві. У ході спілкування Марина дізналася, що будують міст турки, спілкуються в основному - англійською, роботи триватимуть щодня й не до 17.00, оскільки зловила їх о 18.20.





На фото Джиханри Ракшид