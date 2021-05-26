Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Новий міст у Кременчуці: розпочали планувати будівництво й на правобережжі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 783 Коментарів: 1

 

Там працює техніка турецької компанії Догуш

Роботи з планування будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці почалися й на правому березі. На місці працює техніка компанії Догуш. На правобережжі готуються облаштовувати буронабивні палі, які триматимуть конструкцію мосту.


 



Кременчужанка Марина Орлова поспілкувалася з прорабом, який працює на будівництві. У ході спілкування Марина дізналася, що будують міст турки, спілкуються в основному - англійською, роботи триватимуть щодня й не до 17.00, оскільки зловила їх о 18.20. 


 

На фото Джиханри Ракшид

6
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Марина Орлова, Юрій Шаповалов
Теги: міст будівництво
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

90
GAndy:
Сьогодні, 18:26

Замечательно! Квартиры на Раковке немного подвырастут в цене...


5 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх