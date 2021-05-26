



Саме 6 вересня у 2012 році Верхова Рада ухвалила закон «Про адміністративні послуги»‎, який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.





На виконання цього закону розпочали створення мережі ЦНАП. Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. У ЦНАПах працює близько п’яти тисяч адміністраторів.



