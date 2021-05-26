На Полтавщині відновили ремонт дороги Хорол-Кременчук

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 591

На Полтавщині відновили роботи з ремонту автодороги Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук. Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, підрядна організація проводить влаштування верхнього шару покриття поблизу с. Жуки Глобинської громади. Генеральний підрядник – компанія «РДС».



У 2020 році на цій ділянці посилили основу дороги та влаштували вирівнюючий шар покриття загальної протяжністю понад 3 км.



Автомобільну дорогу збудували в кінці ХІХ ст. В роки Другої Світової війни вона була зруйнована разом зі штучними спорудами. В післявоєнний період автошлях відновили та реконструювали. Зараз геометричні параметри відповідають ІІІ-й категорії, а сама вона відноситься до територіальних доріг державного значення.



Щодоби цією дорогою рухається близько 5 000 транспортних засобів.