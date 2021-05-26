На Полтавщині залишилось 15 ліжкомісць в інтернатах для людей з психічними розладами

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26 травня відбулося перше засідання комісії з вирішення соціальних питань осіб, які перебувають у закладах з надання психіатричної допомоги, інформує веб-портал Полтавської ОДА. Захід провела заступник голови ОДА Катерина Рижеченко.





Заступник головного лікаря КП «Обласний заклад із надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» Віктор Волошин розповів, що зараз на довготривалому лікуванні в закладі перебуває 154 особи:





- Ми почали переводити їх у спеціалізовані будинки-інтернати або повертати у родини. Однак є питання, які самостійно вирішити не можемо, тому й звертаємось за допомогою у влаштуванні певної категорії пацієнтів у спеціалізовані будинки.





Директор департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко повідомила, що в області є 8 спеціалізованих будинків-інтернатів, в яких залишилося 15 вільних ліжкомісць. А в поточному році вже видано близько 100 путівок в такі заклади.





Тому пані Корнієнко рекомендує за можливості оформляти над хворими опікунство та повертати їх в сім’ї:





- Опікуни отримують державну соціальну допомогу. Наразі її в області одержують 1809 осіб. Середній розмір допомоги – 1950 грн. Якщо хтось із членів сім’ї доглядає за хворим чи інвалідом 1 групи, цей період зараховується в стаж роботи.





Також департамент соціального захисту рекомендує надавати таким особам допомогу за місцем проживання та розглянути можливість створення спеціальних відділень при терцентрах.





За словами Катерини Режиченко, щоб створити таке відділення при територіальному центрі, потрібно: