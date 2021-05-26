У Кременчуці потрійне ДТП

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 1 187 Коментарів: 1

Про ДТП, що сталася на вул Козацькій повідомляють кременчужани у соцмережі h.kremenchug, публікуючи фотофакт.









За словами очевидців, зіткнулися одразу три автівки. Хто винен у ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.



