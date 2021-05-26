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У Кременчуці потрійне ДТП

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 1 187 Коментарів: 1

 

Автівки зіткнулися на вул. Козацькій

Про ДТП, що сталася на вул Козацькій повідомляють кременчужани у соцмережі h.kremenchug, публікуючи фотофакт.


 


За словами очевидців, зіткнулися одразу три автівки. Хто винен у ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.


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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

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Сьогодні, 18:35

Какая улица Козацкая? Это проспект Леси!


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