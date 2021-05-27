У Кременчуці на проблемних ділянках доріг наносять червоно-білу розмітку

Станом на сьогодні такі роботи на пішохідних переходах виконали на вул. Богдана Хмельницького, просп. Свободи, вул. Київській
Працівники КП «ШРБУ» наносять розмітку в червоно-білих кольорах на тих пішохідних переходах, де за статистикою у Кременчуці найчастіше трапляються дорожньо-транспортні події за участю пішоходів і автівок. Про це зазначають в департаменті житлово-комунального господарства.
Станом на сьогоднішній день такі роботи проведені на вул. Богдана Хмельницького, просп. Свободи, вул. Київській.
Роботи з нанесення такої дорожньої розмітки проводяться КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» спільно з патрульною поліцією.