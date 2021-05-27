У Кременчуці на проблемних ділянках доріг наносять червоно-білу розмітку

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 411

Станом на сьогодні такі роботи на пішохідних переходах виконали на вул. Богдана Хмельницького, просп. Свободи, вул. Київській

Працівники КП «ШРБУ» наносять розмітку в червоно-білих кольорах на тих пішохідних переходах, де за статистикою у Кременчуці найчастіше трапляються дорожньо-транспортні події за участю пішоходів і автівок. Про це зазначають в департаменті житлово-комунального господарства.





Станом на сьогоднішній день такі роботи проведені на вул. Богдана Хмельницького, просп. Свободи, вул. Київській.





- Спеціальну попереджувальну дорожню розмітку розпочали наносити у Кременчуці цьогоріч. Така розмітка має допомогти водіям і пішоходам швидше орієнтуватись у ситуації, що виникає на автошляхах, покращити безпеку під час дорожнього руху, знизити рівень аварійності та важкість наслідків від ДТП, - йдеться у повідомленні мерії.





Роботи з нанесення такої дорожньої розмітки проводяться КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» спільно з патрульною поліцією.



