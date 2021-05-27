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Біля Кременчука чоловік нарибалив на 11 тисяч гривень штрафу

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Днями рибоохоронці затримали чоловіка, який сіткою виловив 21 кг риби

26 травня в середині дня рейдова група поблизу села Мозоліївка, Кременчуцького району затримала чоловіка, який ловив рибу вбрід лісковою 50-метровою сіткою.


У такий спосіб йому вдалося впіймати 21 кг риби: плоскирка – 52 екз., синець – 35 екз., окунь – 12 екз., судак – 9 екз., плітка – 8 екз., лящ – 4 екз. та карась сріблястий – 1 екз.


Рибпатрульні склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.


Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 10 914 грн. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21 листопада 2011 року №1209.


Незаконно добуті водні біоресурси та заборонені знаряддя лову вилучено до відповідного рішення суду. Відомості внесано до ЄРДР, триває слідство.


Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами: (067) 329-29-22 та (067) 329-39-66.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри
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