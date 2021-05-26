Мінцифри запустило Цифрограм для освітян: де можна пройти тестування

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А ще на порталі «Дія» вчителі зможуть підвищити свій рівень цифрових навичок

Міністество цифрової трансформації повідомило, що відтепер освітяни України мають змогу швидко перевірити свій рівень цифрової грамотності за допомогою спеціального Цифрограм.





На відміну від цифрограмів для громадян, тест для працівників освітньої сфери має максимальну оцінку в 63 бали. Цифрограм охоплює п’ять сфер: «Учитель у цифровому суспільстві», «Професійний розвиток», «Використання та аналіз цифрових ресурсів», «Навчання та оцінювання учнів», «Розвиток цифрової компетентності учнів».





Тестування розробили експерти Академії цифрового розвитку та Міністерства освіти і науки України на основі професійних компетенцій для вчителів.





Цифрограм освітяни Кременчука можуть пройти за посиланням. Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат.





Також на порталі «Дія» доступні 55 освітніх серіалів із цифрової грамотності.