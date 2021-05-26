28 травня у галереї Юзефович відкривається виставка юних художників «Смарагдові розсипи»

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Побачити її можна до 29 червня

28 травня в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається збірна виставка учнів художньої студії HAPPY ART під назвою «Смарагдові розсипи». Це творчий звіт майбутніх художників, які вчаться, набираються досвіду і вже мають свої досягнення.





Близько 30 учасників виставки представили більше 60 робіт, виконаних в різноманітних техніках: акварель, пастель, олійний живопис, малюнок гуашшю та інше.



Виставка діятиме до 29 червня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.