Тріумф юних шахістів на чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 189

З 21 до 24 травня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з шахів до 8 та 10 років. Участь у змаганнях взяли участь 40 юних шахістів.





Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв розповів, що Кременчук має переможниць серед дівчат у віковій категорії до 10 років. Весь п'єдестал зайняли юні кременчужанки. Другою стала Поліна Шуліка, третьої - Поліна Бондаренко, обидві вихованки тренера «Каїсса» Олександра Мальцева, а перемогла також його колишня учениця Аліса Романченко, яка зараз тренується у Андрія Зазуляк. Їх суперницями в турнірі з класичних шахів були шахістки з Миргорода і Горішніх Плавнів. Всі троє отримали право грати в чемпіонаті України, який восени пройде в Очакові.





Зліва-направо: Аліса Романченко, Поліна Бондаренко, Поліна Шуліка





Тренер Андрій Зазуляк розповів, що оскільки до Горішніх Плавнів їхати недалеко, то велика кількість вихованців змогла взяти участь та завоювати нагороди.





У номінації до 8 років серед дівчат: не було рівних Бабій Оріяні 5.5 з 7.





Серед хлопців: до 8 років з абсолютним результатом 9 з 9 здобув Кибкало Михайло, який здобув путівку разом з Оріяною представляти Кременчук та Полтавську область на Чемпіонаті України з 4 по 15 червня, який відбудеться в Одесі.









Серед дівчат 10 років 5 з 5 перемогу здобула Романченко Аліса, яка восени з 3 по 14 вересня має право представляти область на Чемпіонаті України до 10 років, що відбудеться в Очакові.





- Зауважу, що 2 та 3 місце теж за нашими місцевими, а саме вихонцями з клубу «Каїсса» Шуліка Поліна та Бондаренко Поліна. Серед хлопців до 10 сама напружена вийшла боротьба, з першого до останнього туру, між Яциною Максимом з Горішніх Плавнів та трьома моїми вихованцями: Поливко Максимом, Мельниковим Марком та Карповим Андрієм. Андрію трішки не хватило до медалей, в підсумку 6 балів та 5 місце.





А перемогу святкує господар змагань, який виборов за додатковими показниками Яцина Максим, за що я його і вітаю!!! 2 та 3 місце вже за моїми Поливко Максим та Мельников Марк, - розповів тренер Андрій Зазуляк.