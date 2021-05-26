Кременчук, Освіта

У Кременчуці затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл

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Деякі депутати – у складі одразу до кількох піклувальних рад

25 травня на сесії Кременчуцької міськради затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл.


У пояснювальній записці йдеться про те, що склад піклувальних рад формували з урахуванням побажань депутатів та відповідно до рішень зборів та конференцій, які проводили у школах.


Кременчуцька гімназія №1


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна.

3. Представник громадськості – Лобанова Ольга Анатоліївна.


КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Лазоренко Богдан Русланович.

3. Представник громадськості – Жмеренецька Алла Олександрівна.


Кременчуцька гімназія №3


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Сергієнко Тетяна Павлівна.

3. Представник громадськості – Бабич Лілія Олександрівна.


Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Шляхова Ольга Олегівна.

3. Представник громадськості – Березянський Олександр Вадимович.


Кременчуцький ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.

3. Представник громадськості – Костик Світлана Василівна.


Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Плескун Олександр Володимирович, Погужельська Наталія Іванівна, Проценко Зінаїда Валеріївна.

3. Представник громадськості – Радіонова Наталія Олексіївна.


Кременчуцька гімназія №7


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна.

3. Представник громадськості – Щербина Олена Василівна.


Кременчуцька гімназія №8


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волошин Василь Васильович, Чураков Федір Миколайович.

3. Представник громадськості – Войтенко Ольга Геннадіївна.


Кременчуцька гімназія №9


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна, Угніч Григорій Анатолійович.

3. Представник громадськості – Пархоменко Юлія Андріївна.


Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Ярош Сергій Михайлович, Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Боровик Надія Іванівна.


Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович.

3. Представник громадськості – Черепахіна Евеліна Юріївна.


Кременчуцька гімназія №12


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Макаров Андрій Ігорович, Роженко Олександр Анатолійович.

3. Представник громадськості – Тристан Жанна Олександрівна.


Кременчуцький ліцей №13 «Авіор»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.

3. Представник громадськості – Кондрик Тетяна Іванівна.


Малокохнівська гімназія №14


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна.

3. Представник громадськості – Бромот Валентин Володимирович.


Кременчуцька початкова школа №15


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Брижаха Костянтин Григорович, Порчирян Сергій Михайлович.

3. Представник громадськості – Шелудько Катерина Олександрівна.


Кременчуцька гімназія №16


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лихошвай Наталія Валентинівна, Мусієнко Катерина Сергіївна.

3. Представник громадськості – Крітіна Світлана Олегівна.


Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Березянський Олександр Вадимович.

3. Представник громадськості – Олещенко Віталій Григорович.


Кременчуцька гімназія №18


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Миколенко Юлія Іванівна.


Кременчуцька гімназія №19


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна.

3. Представник громадськості – Морозова Ілона Юріївна.


Кременчуцька гімназія №20


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бокован Микола Володимирович.

3. Представник громадськості – Машина Лариса Леонідівна.


Кременчуцький ліцей-інтернат №21 «СТАРТ»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.

3. Представник громадськості – Яценко Інна Олександрівна.


Кременчуцька гімназія №22


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Іванян Геннадій Михайлович, Плескун Олександр Володимирович.

3. Представник громадськості – Винник Ольга Вікторівна.


Кременчуцька гімназія №23


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Нікіфоров Олександр Ігорович.

3. Представник громадськості – Гавриленко Артем Анатолійович.


Кременчуцька гімназія №24


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Тіщенко Ольга Валеріївна.


Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум»


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Чернишева Олена Григорівна.


Кременчуцька гімназія №26


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Чураков Федір Миколайович, Яворський В’ячеслав Вікторович.

3. Представник громадськості – Волошин Людмила Анатоліївна.


Кременчуцька гімназія №27


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.

3. Представник громадськості – Постіл Тетяна Вадимівна.


Кременчуцька гімназія №28


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Явтушенко Валентина Павлівна.


Кременчуцька гімназія №29


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Кармазін Дмитро Віталійович, Нікіфоров Олександр Ігорович.

3. Представник громадськості – Савченко Світлана Василівна.


Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мирошніченко Валерій Вікторович, Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Владімірова Олена Віталіївна.


Кременчуцька гімназія №31


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волкова Валерія Миколаївна, Роженко Олександр Анатолійович, Яворський В’ячеслав Вікторович.

3. Представник громадськості – Кушнаренко Тетяна Віталіївна.


Потоківська гімназія №33


1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лазоренко Богдан Русланович, Українець Вадим Веніамінович.

3. Представник громадськості – Воловнік Людмила Сергіївна.


Деякі депутати Кременчуцької міськради ввійшли одразу до кількох піклувальних рад.


У кременчуцьких школах створять піклувальні ради: які їхні функції
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dostyp.com.ua
Теги: школа родители совет
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