У Кременчуці затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл

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Деякі депутати – у складі одразу до кількох піклувальних рад

25 травня на сесії Кременчуцької міськради затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл.





У пояснювальній записці йдеться про те, що склад піклувальних рад формували з урахуванням побажань депутатів та відповідно до рішень зборів та конференцій, які проводили у школах.





Кременчуцька гімназія №1





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна.

3. Представник громадськості – Лобанова Ольга Анатоліївна.





КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Лазоренко Богдан Русланович.

3. Представник громадськості – Жмеренецька Алла Олександрівна.





Кременчуцька гімназія №3





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Сергієнко Тетяна Павлівна.

3. Представник громадськості – Бабич Лілія Олександрівна.





Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Шляхова Ольга Олегівна.

3. Представник громадськості – Березянський Олександр Вадимович.





Кременчуцький ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.

3. Представник громадськості – Костик Світлана Василівна.





Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Плескун Олександр Володимирович, Погужельська Наталія Іванівна, Проценко Зінаїда Валеріївна.

3. Представник громадськості – Радіонова Наталія Олексіївна.





Кременчуцька гімназія №7





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна.

3. Представник громадськості – Щербина Олена Василівна.





Кременчуцька гімназія №8





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волошин Василь Васильович, Чураков Федір Миколайович.

3. Представник громадськості – Войтенко Ольга Геннадіївна.





Кременчуцька гімназія №9





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна, Угніч Григорій Анатолійович.

3. Представник громадськості – Пархоменко Юлія Андріївна.





Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Ярош Сергій Михайлович, Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Боровик Надія Іванівна.





Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович.

3. Представник громадськості – Черепахіна Евеліна Юріївна.





Кременчуцька гімназія №12





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Макаров Андрій Ігорович, Роженко Олександр Анатолійович.

3. Представник громадськості – Тристан Жанна Олександрівна.





Кременчуцький ліцей №13 «Авіор»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.

3. Представник громадськості – Кондрик Тетяна Іванівна.





Малокохнівська гімназія №14





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна.

3. Представник громадськості – Бромот Валентин Володимирович.





Кременчуцька початкова школа №15





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Брижаха Костянтин Григорович, Порчирян Сергій Михайлович.

3. Представник громадськості – Шелудько Катерина Олександрівна.





Кременчуцька гімназія №16





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лихошвай Наталія Валентинівна, Мусієнко Катерина Сергіївна.

3. Представник громадськості – Крітіна Світлана Олегівна.





Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Березянський Олександр Вадимович.

3. Представник громадськості – Олещенко Віталій Григорович.





Кременчуцька гімназія №18





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Миколенко Юлія Іванівна.





Кременчуцька гімназія №19





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна.

3. Представник громадськості – Морозова Ілона Юріївна.





Кременчуцька гімназія №20





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бокован Микола Володимирович.

3. Представник громадськості – Машина Лариса Леонідівна.





Кременчуцький ліцей-інтернат №21 «СТАРТ»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.

3. Представник громадськості – Яценко Інна Олександрівна.





Кременчуцька гімназія №22





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Іванян Геннадій Михайлович, Плескун Олександр Володимирович.

3. Представник громадськості – Винник Ольга Вікторівна.





Кременчуцька гімназія №23





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Нікіфоров Олександр Ігорович.

3. Представник громадськості – Гавриленко Артем Анатолійович.





Кременчуцька гімназія №24





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Тіщенко Ольга Валеріївна.





Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум»





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.

3. Представник громадськості – Чернишева Олена Григорівна.





Кременчуцька гімназія №26





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Чураков Федір Миколайович, Яворський В’ячеслав Вікторович.

3. Представник громадськості – Волошин Людмила Анатоліївна.





Кременчуцька гімназія №27





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.

3. Представник громадськості – Постіл Тетяна Вадимівна.





Кременчуцька гімназія №28





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.

2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Явтушенко Валентина Павлівна.





Кременчуцька гімназія №29





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Кармазін Дмитро Віталійович, Нікіфоров Олександр Ігорович.

3. Представник громадськості – Савченко Світлана Василівна.





Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мирошніченко Валерій Вікторович, Шварцман Ігор Матвійович.

3. Представник громадськості – Владімірова Олена Віталіївна.





Кременчуцька гімназія №31





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волкова Валерія Миколаївна, Роженко Олександр Анатолійович, Яворський В’ячеслав Вікторович.

3. Представник громадськості – Кушнаренко Тетяна Віталіївна.





Потоківська гімназія №33





1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.

2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лазоренко Богдан Русланович, Українець Вадим Веніамінович.

3. Представник громадськості – Воловнік Людмила Сергіївна.





Деякі депутати Кременчуцької міськради ввійшли одразу до кількох піклувальних рад.



