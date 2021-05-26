У Кременчуці затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл

25 травня на сесії Кременчуцької міськради затвердили списки людей, які ввійдуть до піклувальних рад шкіл.
У пояснювальній записці йдеться про те, що склад піклувальних рад формували з урахуванням побажань депутатів та відповідно до рішень зборів та конференцій, які проводили у школах.
Кременчуцька гімназія №1
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Бордюг Євгеній Сергійович, Лихошвай Наталія Валентинівна, Мирошніченко Кристина Юріївна.
3. Представник громадськості – Лобанова Ольга Анатоліївна.
КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Лазоренко Богдан Русланович.
3. Представник громадськості – Жмеренецька Алла Олександрівна.
Кременчуцька гімназія №3
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Сергієнко Тетяна Павлівна.
3. Представник громадськості – Бабич Лілія Олександрівна.
Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Котляр Віталій Юрійович, Шляхова Ольга Олегівна.
3. Представник громадськості – Березянський Олександр Вадимович.
Кременчуцький ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.
3. Представник громадськості – Костик Світлана Василівна.
Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Плескун Олександр Володимирович, Погужельська Наталія Іванівна, Проценко Зінаїда Валеріївна.
3. Представник громадськості – Радіонова Наталія Олексіївна.
Кременчуцька гімназія №7
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем`яненко Валентина Іванівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна.
3. Представник громадськості – Щербина Олена Василівна.
Кременчуцька гімназія №8
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волошин Василь Васильович, Чураков Федір Миколайович.
3. Представник громадськості – Войтенко Ольга Геннадіївна.
Кременчуцька гімназія №9
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Петренко Інна Анатоліївна, Угніч Григорій Анатолійович.
3. Представник громадськості – Пархоменко Юлія Андріївна.
Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Ярош Сергій Михайлович, Яцина Олександр Олександрович.
3. Представник громадськості – Боровик Надія Іванівна.
Кременчуцький ліцей №11 «Гарант»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мусієнко Катерина Сергіївна, Ющенко Олександр Петрович.
3. Представник громадськості – Черепахіна Евеліна Юріївна.
Кременчуцька гімназія №12
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Макаров Андрій Ігорович, Роженко Олександр Анатолійович.
3. Представник громадськості – Тристан Жанна Олександрівна.
Кременчуцький ліцей №13 «Авіор»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.
3. Представник громадськості – Кондрик Тетяна Іванівна.
Малокохнівська гімназія №14
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Сергієнко Тетяна Павлівна.
3. Представник громадськості – Бромот Валентин Володимирович.
Кременчуцька початкова школа №15
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - Брижаха Костянтин Григорович, Порчирян Сергій Михайлович.
3. Представник громадськості – Шелудько Катерина Олександрівна.
Кременчуцька гімназія №16
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лихошвай Наталія Валентинівна, Мусієнко Катерина Сергіївна.
3. Представник громадськості – Крітіна Світлана Олегівна.
Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Березянський Олександр Вадимович.
3. Представник громадськості – Олещенко Віталій Григорович.
Кременчуцька гімназія №18
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.
3. Представник громадськості – Миколенко Юлія Іванівна.
Кременчуцька гімназія №19
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Алєксєєв Євгеній Олександрович, Кочуров Ілля Михайлович, Плескун Олександр Володимирович, Чернишова Вікторія Валеріївна.
3. Представник громадськості – Морозова Ілона Юріївна.
Кременчуцька гімназія №20
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Бокован Микола Володимирович.
3. Представник громадськості – Машина Лариса Леонідівна.
Кременчуцький ліцей-інтернат №21 «СТАРТ»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Штефан Ігор Олександрович.
3. Представник громадськості – Яценко Інна Олександрівна.
Кременчуцька гімназія №22
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Іванян Геннадій Михайлович, Плескун Олександр Володимирович.
3. Представник громадськості – Винник Ольга Вікторівна.
Кременчуцька гімназія №23
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Дем’яненко Валентина Іванівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Гориславець Лариса Олексіївна, Нікіфоров Олександр Ігорович.
3. Представник громадськості – Гавриленко Артем Анатолійович.
Кременчуцька гімназія №24
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.
3. Представник громадськості – Тіщенко Ольга Валеріївна.
Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум»
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Репецька Валентина Павлівна.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Яцина Олександр Олександрович.
3. Представник громадськості – Чернишева Олена Григорівна.
Кременчуцька гімназія №26
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Чураков Федір Миколайович, Яворський В’ячеслав Вікторович.
3. Представник громадськості – Волошин Людмила Анатоліївна.
Кременчуцька гімназія №27
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Пищита Світлана Миколаївна.
3. Представник громадськості – Постіл Тетяна Вадимівна.
Кременчуцька гімназія №28
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лобода Валерій Сергійович.
2. Представник депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Шварцман Ігор Матвійович.
3. Представник громадськості – Явтушенко Валентина Павлівна.
Кременчуцька гімназія №29
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Склярова Алла Миколаївна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Кармазін Дмитро Віталійович, Нікіфоров Олександр Ігорович.
3. Представник громадськості – Савченко Світлана Василівна.
Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Процько Ігор Вікторович.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Мирошніченко Валерій Вікторович, Шварцман Ігор Матвійович.
3. Представник громадськості – Владімірова Олена Віталіївна.
Кременчуцька гімназія №31
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Волкова Валерія Миколаївна, Роженко Олександр Анатолійович, Яворський В’ячеслав Вікторович.
3. Представник громадськості – Кушнаренко Тетяна Віталіївна.
Потоківська гімназія №33
1. Представник Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Доля Оксана Павлівна.
2. Представники депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області – Лазоренко Богдан Русланович, Українець Вадим Веніамінович.
3. Представник громадськості – Воловнік Людмила Сергіївна.
Деякі депутати Кременчуцької міськради ввійшли одразу до кількох піклувальних рад.