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Кременчужанка «наїхала» на заправку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 613 Коментарів: 3

 

На Першому Занасипі ДТП

Сьогодні, 26 травня, вранці на Першому Занасипі кременчужанка «наїхала» на опори заправної станції. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.


За інформацією очевидців, дівчина лише третій день за кермом і просто переплутала педалі.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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Коментарі: 3

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ankrem:
Сьогодні, 10:11

Просто хорошо, что опора, а не человек на пути попался.


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Кавоман:
Сьогодні, 10:13

"...дівчина лише третій день за кермом і просто переплутала педалі..."

 

А в автошколі вона хіба не їздила?


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jondin:
Сьогодні, 10:31

согласно правилам введенным телеграфом нужно писать кременчучанка.


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