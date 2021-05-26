Кременчужанка «наїхала» на заправку

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На Першому Занасипі ДТП
Сьогодні, 26 травня, вранці на Першому Занасипі кременчужанка «наїхала» на опори заправної станції. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.
За інформацією очевидців, дівчина лише третій день за кермом і просто переплутала педалі.
Просто хорошо, что опора, а не человек на пути попался.
"...дівчина лише третій день за кермом і просто переплутала педалі..."
А в автошколі вона хіба не їздила?
согласно правилам введенным телеграфом нужно писать кременчучанка.