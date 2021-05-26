Кременчужанка «наїхала» на заправку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 613 Коментарів: 3

Сьогодні, 26 травня, вранці на Першому Занасипі кременчужанка «наїхала» на опори заправної станції. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.





За інформацією очевидців, дівчина лише третій день за кермом і просто переплутала педалі.