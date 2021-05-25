Кременчук отримав від Асоціації міст України сертифікат на 4,3 мільйони гривень

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Під час сесії Кременчуцької міської ради 25 травня радник з питань інновації та цифрової трансформації Євген Халімон повідомив освітянам міста радісну новину. Кременчук отримав сертифікат на суму 4,3 мільйони гривень на закупівлю сучасного обладнання для 60 навчальних кабінетів.





Завдяки участі міста у всеукраїнському проєкті Ассоціації міст України з впровадження нових підходів в освіті, до навчання долучили 100% вчителів початкової школи, що є безпрецедентним. Тому коли стало питання про вручення грошового сертифікату, його вирішили надати саме Кременчуку.





Ми вдячні за таку активну позицію і готові до подальшої співпраці. Асоціація міст України завжди протягне руку Кременчуку.





Мер Малецький подякував пану Халімону і висловив побажання, щоб на наступну конференцію в Дубаї поїхали всі вчителі, які брали участь в проєкті. Пан Халімон запевнив, що представників від Кременчуцьких освітян на конференцію обов'язково запросять.







