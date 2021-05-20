Стало відомо, навіщо до Кременчука приїжджав Міністр оборони

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 559 Коментарів: 4

США замовляє військові вантажівки КрАЗ 4×4. Про це повідомляє видання Військовий навігатор з посиланням на ArmyRecognition .





«АвтоКрАЗ» отримав 3-річний контракт на постачання контрактного командування армії США (U.S. Army Contracting Command) вантажівок КрАЗ 4×4 та запчастин до них. У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та палива.





Угода була укладена US21, провідним постачальником інтегрованих продуктів, послуг та логістики Міністерству оборони США, органам національної безпеки, федеральним цивільним установам, основним підрядникам та некомерційним організаціям у всьому світі. Зосереджений на постачанні, підтримці та логістиці, US21 розробляє та розробляє рішення, які підтримують широкий спектр критично важливих програм, програм національної безпеки, іноземної допомоги та програм допомоги.





Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, очевидно, що цей привабливий контракт представляє волю США підтримати Україну в протистоянні російській агресії, що триває з 2014 року і окрім військових втрат наша держава несе й економічні через втрату кооперації та ринків збуту продукції.





Придбані машини, безумовно, не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації об’єднаних націй (ООН) де традиційно використовуються вантажні автомобілі виробництва компанії АвтоКрАЗ.





Нагадаємо, що 18 травня Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський разом з Міністром оборони України Андрієм Тараном відвідали «АвтоКрАЗ». Додамо, що під час робочого візиту на завод не запросили жодного жуналіста, лише на офіційних сайтах були розміщені пресрелізи.





Міністр оборони України Андрій Таран після візиту до Кременчука заявив, що КрАЗ має провести роботу над помилками, адже у Міноборони є низка претензій до якості техніки, а також до здатності підприємства виконувати контракти у визначені терміни (підприємство не раз отримувало штрафи за зриви поставок).



