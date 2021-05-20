У Кременчуці пройшли шахові двобої серед любителів

У суботу, 16 травня, у тенісному клубі «Прем'єр» відбувся шаховий турнір серед любителів. Як розповів Телеграфу організатор турніру Сергій Радченко, 20 учасників змагалися за олімпійською системою, незвичною для шахів.
За словами організатора, наймолодшими учасниками змагань стали 7-річні хлопчик та дівчинка, які давали форму дорослим. У підсумку запеклих змагань переможці отримали нагороди та сертифікати на гру в теніс.
Переможці Першої ліги:
1. Серго Корідзе
2. Аліса Романченко
3. Владислав Воля
Переможці Другої ліги:
1. Максим Мудрий
2. Едуард Зайчук
3. Олександр Волошин
У планах організаторів проведення постійних змагань з шахів. Слідкуйте за оновленнями на сторінках Сергія Радченка у соцмережах.