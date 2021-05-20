Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці пройшли шахові двобої серед любителів

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 367

 

Вітаємо юних спортсменів
Фото: Сергій Радченко

У суботу, 16 травня, у тенісному клубі «Прем'єр» відбувся шаховий турнір серед любителів. Як розповів Телеграфу організатор турніру Сергій Радченко, 20 учасників змагалися за олімпійською системою, незвичною для шахів. 


- Обрали таку систему, щоб учасники могли концентрувати свою увагу з першої до останньої хвилини. Після жеребкування гравці зіграли між собою, хто переміг - перейшов у 1 лігу, решта розігрували призи у 2 лізі за своєю сіткою на виліт, - розповів про систему змагань Сергій Радченко. 


За словами організатора, наймолодшими учасниками змагань стали 7-річні хлопчик та дівчинка, які давали форму дорослим. У підсумку запеклих змагань переможці отримали нагороди та сертифікати на гру в теніс. 


Переможці Першої ліги: 
1. Серго Корідзе
2. Аліса Романченко
3. Владислав Воля


Переможці Другої ліги: 
1. Максим Мудрий
2. Едуард Зайчук

3. Олександр Волошин


У планах організаторів проведення постійних змагань з шахів. Слідкуйте за оновленнями на сторінках Сергія Радченка у соцмережах.

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Автор: Альона Душенко Фото: Сергій Радченко
Теги: шахи
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