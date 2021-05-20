У Кременчуці пройшли шахові двобої серед любителів

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 367

















Фото: Сергій Радченко

У суботу, 16 травня, у тенісному клубі «Прем'єр» відбувся шаховий турнір серед любителів. Як розповів Телеграфу організатор турніру Сергій Радченко, 20 учасників змагалися за олімпійською системою, незвичною для шахів.





- Обрали таку систему, щоб учасники могли концентрувати свою увагу з першої до останньої хвилини. Після жеребкування гравці зіграли між собою, хто переміг - перейшов у 1 лігу, решта розігрували призи у 2 лізі за своєю сіткою на виліт, - розповів про систему змагань Сергій Радченко.





За словами організатора, наймолодшими учасниками змагань стали 7-річні хлопчик та дівчинка, які давали форму дорослим. У підсумку запеклих змагань переможці отримали нагороди та сертифікати на гру в теніс.





Переможці Першої ліги:

1. Серго Корідзе

2. Аліса Романченко

3. Владислав Воля



Переможці Другої ліги:

1. Максим Мудрий

2. Едуард Зайчук

3. Олександр Волошин





У планах організаторів проведення постійних змагань з шахів. Слідкуйте за оновленнями на сторінках Сергія Радченка у соцмережах.