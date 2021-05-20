Новенька автомийка з’явиться на Молодіжному: детальний план території

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 080 Коментарів: 5

Детальний план території по проспекту Лесі Українки, 94 розглядали 6 травня на комісії з питань будівництва та промисловості, і він не викликав жодних зауважень з боку депутатів. Тож незабаром у місті з’явиться автомобільна мийка самообслуговування для легкових автомобілів та мікроавтобусів.





На ділянці площею 3121 м² передбачається розташування операторної, технічного приміщення та санвузла. Тут буде п’ять постів самообслуговування для мийки автотранспорту, а кількість персоналу становитиме 2 особи. Також планом передбачається автостоянка очікування.









На частині зазначеної території зараз розміщується фундамент незавершеного будівництва. Його планують демонтувати, а саму ділянку використати на перспективу – для збільшення потужностей автомийки та розширення асортименту послуг.





На території майбутньої автомийки наявні усі інженерні мережі для забезпечення належного функціонування майбутніх об’єктів інфраструктури.





Під’їзд до мийки здійснюватиметься з проспекту Лесі Українки по існуючому асфальтованому проїзду торгівельного комплексу.