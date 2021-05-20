Кременчук, Споживач

Новенька автомийка з’явиться на Молодіжному: детальний план території

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 080 Коментарів: 5

 

На проспекті Лесі Українки на автомобілістів чекатимуть п'ять постів самообслуговування

Детальний план території по проспекту Лесі Українки, 94 розглядали 6 травня на комісії з питань будівництва та промисловості, і він не викликав жодних зауважень з боку депутатів. Тож незабаром у місті з’явиться автомобільна мийка самообслуговування для легкових автомобілів та мікроавтобусів.


На ділянці площею 3121 м² передбачається розташування операторної, технічного приміщення та санвузла. Тут буде п’ять постів самообслуговування для мийки автотранспорту, а кількість персоналу становитиме 2 особи. Також планом передбачається автостоянка очікування.


 


На частині зазначеної території зараз розміщується фундамент незавершеного будівництва. Його планують демонтувати, а саму ділянку використати на перспективу – для збільшення потужностей автомийки та розширення асортименту послуг.


На території майбутньої автомийки наявні усі інженерні мережі для забезпечення належного функціонування майбутніх об’єктів інфраструктури.


Під’їзд до мийки здійснюватиметься з проспекту Лесі Українки по існуючому асфальтованому проїзду торгівельного комплексу.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: автомийка самообслуговування
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Коментарі: 5

46
Werty:
Сьогодні, 08:05

это которая на территории зеленых насаждений общего пользования?


11 0
453
ankrem:
Сьогодні, 08:07

Я так понимаю на Просторе это.

Еще одна на Киевской строиться.


5 2
3 050
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:35

Цитата: Werty

это которая на территории зеленых насаждений общего пользования?

Ага , которые они вырубили и над теплотрассой, и вблизи жилого дома...


4 0
46
Werty:
Сьогодні, 09:48

Цитата: zzzzzz
Цитата: Werty

это которая на территории зеленых насаждений общего пользования?

Ага , которые они вырубили и над теплотрассой, и вблизи жилого дома...

видимо хозяин очень хороший человек, плохому такое делать у нас бы не разрешили...


6 0
489
1
Туся:
Сьогодні, 11:13

 А, чого немає ніяких новин стосовно того, Що відключатимуть горячу воду в Кременчузі??? І зникне вона до відкриття опалювального сезону!  Чого немає ніякої інформації??


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