В Україні хочуть впровадити місцеві референдуми: законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 461 Коментарів: 1

В середу, 19 травня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про місцевий референдум. Такий референдум стане інструментом для вирішення питань місцевого значення, які пов’язані з організацією діяльності і функціонування громади.





Місцевий референдум зможе бути проведений із дотриманням кількох умов:

Питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади, не можуть бути розглянуті. Зокрема, ті, що спрямовані на розпалювання ворожнечі, стосуються місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Голосування не може проводитись при надзвичайному або воєнному стані.

На голосування можна буде виносити тільки одне питання з чіткими варіантами відповідей: «так» або «ні».

Місцевий референдум зможе ініціювати:

територіальна громада (мінімум 10% виборців);

сільська, селищна або міська рада;

сільський, селищний або міський голова.

Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні українці, які зареєстровані за адресою, що належить до території цієї громади. При цьому військовослужбовець строкової служби, українець, який проживає за кордоном або який за вироком суду перебуває у в'язниці, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.



Рішення місцевого референдуму будуть обов’язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня його ухвалення.