В Україні хочуть впровадити місцеві референдуми: законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді

В середу, 19 травня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про місцевий референдум. Такий референдум стане інструментом для вирішення питань місцевого значення, які пов’язані з організацією діяльності і функціонування громади.
Місцевий референдум зможе бути проведений із дотриманням кількох умов:
Місцевий референдум зможе ініціювати:
Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні українці, які зареєстровані за адресою, що належить до території цієї громади. При цьому військовослужбовець строкової служби, українець, який проживає за кордоном або який за вироком суду перебуває у в'язниці, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.
Рішення місцевого референдуму будуть обов’язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня його ухвалення.