У Кременчуці за добу COVID-19 діагностували у 16 людей, одна жінка померла

Вчора, 21:14 Переглядів: 533

19 травня в місті зареєстрували шістнадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За інформацією мерії, захворіли дев'ять жінок віком від 36 до 77 років, шість чоловіків віком від 27 до 77 років та одна дитина дев'яти років. Із вперше виявлених випадків захворювання тринадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а три – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто три людини. Одужало двадцять сім пацієнтів.



На жаль, померла одна жінка 73 років.



Всього в Кременчуці налічують 8983 інфікованих, одужало 8127, померло 253.