«Дівоча душа» розпустилася у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 822

Під стінами Кременчуцької міської ради заквітла магнолія. Дерево з рожевими квітами можна знайти праворуч від входу до будинку мерії. Цей кущ трохи із запізненням розквіт.





Магнолії мають капризний характер та люблять тепло, але серед цих рослин зустрічаються і дуже витривалі й невибагливі види, здатні цілком повноцінно розвиватися в різних кліматичних зонах України.





Існує легенда, за якою квітки магнолій - це душі дівочі. Вони розпускаються навесні, щоб віддати їй своє тепло. І справді, температура повітря в бутонах завжди на кілька градусів вища за навколишню. Навіть жуки, а вони запилюють квітки магнолій, заповзають туди на ніч, ховаючись від заморозків.