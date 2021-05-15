Зміна цільового призначення земельної ділянки: як діяти

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 467

Перш за все, для зміни цільового призначення земельної ділянки необхідна нотаріально засвідчена заява, підписана власником. Саме вона стане підставою для розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності.





Для розробки такого проєкту треба буде укласти договір із землевпорядною організацією, яка має в штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників.





Розробка необхідної документації зазвичай триває від одного до кількох місяців. За цей час складають картографічні матеріали, креслення і т. ін.





Коли проєкт землеустрою готовий, його необхідно погодити в наступних організаціях:

місцеве управління Держгеокадастру;

місцевий відділ архітектури та містобудування;

інші організації (в окремих випадках).

Висновок про розгляд поданих документів надсилають розробнику на електронну пошту. Він скріплений лише Електронним цифровим підписом та має містити QR-код.





Якщо висновок позитивний, проєкт землеустрою передається на затвердження до сільської, селищної або міської ради, де на черговій сесії приймуть рішення про затвердження або щодо відмови по проєкту. Відмова, звісно, може бути оскаржена в судовому порядку.





Після затвердження проєкт землеустрою треба подати державному кадастровому реєстратору до місцевого управління Держгеокадастру, аби внести відомості про зміну цільового призначення до Державного земельного кадастру (ДЗК).





Процедура внесення змін до ДЗК є безкоштовною.





В реєстр речових прав на нерухоме майно інформація про нове цільове призначення ділянки передається автоматично.