Майбутнє поруч: на Єристівському ГЗК тепер працюють ну дуже самостійні самоскиди

Група Ferrexpo почала промислову експлуатацію безпілотних самоскидів на Єристівському ГЗК.
За словами Кріса, компанія стала першою в СНД і Європі по впровадженню автономії парку гірничого обладнання. Нововведення дозволить зменшити операційні витрати, забезпечить безпечне видобування та відсутність персоналу в небезпечному середовищі.
Відповідне обладнання на самоскидах встановила американська компанія Autonomous Solutions Inc. Вона відома, в першу чергу, розробкою програми випробувань на міцність роботів Ford і автоматизації дистанційного керування ескалаторів для очищення від наслідків зсуву рудника Бінгем (Rio Tinto Group).