Майбутнє поруч: на Єристівському ГЗК тепер працюють ну дуже самостійні самоскиди

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 960

Компанія стала першою в СНД та Європі по впровадженню автономії парку гірничого обладнання

Група Ferrexpo почала промислову експлуатацію безпілотних самоскидів на Єристівському ГЗК.





- Створений парк автономних вантажівок компанії перейшов від тестового режиму до режиму промислової експлуатації, - заявив Кріс Соціо, гендиректор Єристівського ГЗК.





За словами Кріса, компанія стала першою в СНД і Європі по впровадженню автономії парку гірничого обладнання. Нововведення дозволить зменшити операційні витрати, забезпечить безпечне видобування та відсутність персоналу в небезпечному середовищі.





Відповідне обладнання на самоскидах встановила американська компанія Autonomous Solutions Inc. Вона відома, в першу чергу, розробкою програми випробувань на міцність роботів Ford і автоматизації дистанційного керування ескалаторів для очищення від наслідків зсуву рудника Бінгем (Rio Tinto Group).



